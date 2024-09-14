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Терапевт назвал признак детской травмы у взрослых

Насилие над детьми, педофилия, насилие над несовершеннолетними , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 05:15 Фото: Zakon.kz
Американский психотерапевт Патрик Тихан стал популярным благодаря описанию того, как детские травмы проявляются у взрослых, и это находит отклик у миллионов людей, сообщает Zakon.kz.

Детская травма – сложная и слишком распространенная проблема. Во взрослом возрасте эти травматические переживания могут повлиять на психическое здоровье, физическое здоровье, отношения и многое другое.

Патрик Тихан – лицензированный терапевт, исследователь и педагог по детской травме, который работает со многими из этих взрослых.

Примеры детской травмы включают в себя:

  • Физическое, психологическое или сексуальное насилие
  • Пренебрегать
  • Домашнее насилие
  • Насилие в школе или обществе
  • Внезапные или насильственные потери
  • Серьезные аварии
  • Болезнь или медицинские процедуры
  • Расизм или дискриминация
  • Религиозное насилие

Детскую травму можно оценить с помощью множества различных показателей, например, теста "ACE" , который расшифровывается как "неблагоприятный детский опыт".

Люди, пережившие детскую травму, могут попытаться заставить трудного человека быть к ним добрым разными способами.

Классическим примером являются созависимые романтические отношения. Когда сложный партнер является нарциссом или имеет проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами. Так другой партнер может потерять собственное чувство собственного "я", чтобы удовлетворить потребности партнера.

Другой пример – попытка угодить токсичному начальнику или чрезмерно контролирующему, капризному другу.

Ранее врач предупредила о рисках популярных средств от похмелья.

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