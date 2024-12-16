Как проверить себя на детские травмы, рассказал психолог

Про детские травмы говорят часто и много – их склонны обвинять буквально во всем и все. О том, как проверить себя и полюбить внутреннего ребенка, сообщает Zakon.kz.

По мнению психолога Анастасии Клименко, каждый человек знаком с опытом травматических детских переживаний. Разница лишь в их глубине травм и влиянии на дальнейшую жизнь. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

По мнению специалиста, иногда человек может жить комфортно, не осознавая своей травмы. Но чаще, увы, именно из-за этих переживаний он страдает – и это влияет на повседневную жизнь, отношения и самоощущение.

Основные детские травмы формируются в возрасте до пяти-шести лет, а события, происходящие позже, часто становятся триггерами – повторяющимися травматичными ситуациями или сценариями, которые могут привести к ретравматизации, то есть повторному переживанию травмы в новых обстоятельствах.

"Если в детстве человек пережил болезненные события, такие как недолюбленность, насилие или потеря близких, они оставили след в его психике. И нанесли психологические травмы. Взрослый может не помнить конкретные моменты, потому что психика прячет непереносимые переживания в глубинах бессознательного", – поясняет психолог.

Однако эти травмы можно выявить по их последствиям: они могут проявляться в виде страхов, проблем с самооценкой, трудностей в отношениях, в работе, а также в повторяющихся неосознанных реакциях на стрессовые ситуации.

Топ критериев наличия детских психотравм

Избегание

Может проявляться в эмоциональном избегании близости (боязнь серьезных отношений) или глубоких эмоций из-за страха быть преданным или раненым. Сюда относится социальная изоляция – когда человек предпочитает одиночество и дистанцируется от общества, чтобы избежать возможного отвержения. И, конечно, это избегание триггеров: уклонение от травмирующих ситуаций, людей или воспоминаний, а также нежелание обсуждать болезненные темы (например, избегание разговоров о прошлом браке или детстве).

Чрезмерный контроль

Это характерная черта тревожных людей, которая часто уходит корнями в детство. Стремление контролировать все вокруг – способ компенсировать чувство беспомощности, пережитое в прошлом, создать иллюзию безопасности. Такой контроль может проявляться по-разному: в гиперконтроле партнера в отношениях, в попытках управлять каждым аспектом жизни детей или коллег, а также в чрезмерном перфекционизме на работе. Однако вместо ощущения спокойствия такой подход зачастую усиливает тревожность и создает напряжение в отношениях.

Перфекционизм

Это постоянное стремление быть "идеальным" ради любви и одобрения. За этим стоит боязнь ошибок или критики, которые воспринимаются как угроза собственной ценности. В основе перфекционизма часто лежат травмирующие убеждения, сформированные в детстве: "Меня будут любить, только если я идеален", "Ошибка означает, что меня отвергнут, и я останусь ненужным", "Ошибаться – опасно и недопустимо". Такие установки заставляют человека стремиться к недостижимым стандартам, что приводит к эмоциональному истощению и чувству внутренней неудовлетворенности.

Созависимость

Распространенная проблема у людей с детскими травмами, проявляющаяся в потребности угождать другим, часто в ущерб своим собственным желаниям и потребностям. Созависимые люди зависимы от одобрения окружающих, чтобы чувствовать свою значимость и ценность. Они часто не могут устанавливать личные границы, что приводит к попаданию в нездоровые отношения, где их потребности и чувства остаются на втором плане.

Гиперчувствительность

Люди с гиперчувствительностью часто проявляют чрезмерно сильные эмоциональные реакции на критику, конфликтные ситуации или любое неодобрение их действий. Они склонны воспринимать даже нейтральные или безобидные события как угрозу, что заставляет их постоянно находиться в состоянии обороны, даже когда нет реальной опасности.

Проблемы с самооценкой

Многие люди с детскими травмами сталкиваются с такой проблемой и часто ощущают себя недостаточно хорошими, недостойными любви или успеха. Они склонны к самокритике и самоуничижению, что мешает им принимать собственные достижения и положительные отзывы о себе. Комплименты или похвала могут восприниматься как неудобные или даже вызывающие недоверие, что только укрепляет их внутреннюю неуверенность.

Самосаботаж

Неосознанное избегание успеха, счастья или удовлетворения, когда человек бессознательно мешает себе достигать своих целей. Например, он может откладывать важные задачи, разрушать отношения или отказываться от возможностей. Часто это проявляется в постоянной прокрастинации, особенно перед дедлайнами или в ситуациях, когда успех в задаче может привести к значительным изменениям в жизни.

Зависимости

Использование психоактивных веществ, переедания, ухода с головой в работу – часто является способом подавления боли или избегания эмоций. Это попытка заполнить внутреннюю пустоту и убежать в мир, где можно отвлечься от реальных проблем или временно забыться. Зависимость становится способом справляться с непрожитыми чувствами, страхами или неудовлетворенными потребностями, но вместо решения проблемы она лишь усиливает внутреннее напряжение и делает человека уязвимым.

Роль "спасателя"

Человек может брать на себя избыточную ответственность за чужие проблемы, чтобы чувствовать себя нужным и важным. Часто роль "спасателя" принимают те, кто в детстве был вынужден рано вырасти, выполняя взрослые обязанности или лишаясь детства. Например, ребенок из дисфункциональной семьи, где один из родителей был зависим (например, от алкоголя), с ранних лет становится "взрослым" в доме. Во взрослом возрасте он продолжает брать на себя ответственность за других, зачастую забывая о собственных потребностях и пытаясь "исправить" или "спасти" партнеров или друзей.

Ранее психолог рассказала, как справиться с аэрофобией и что делать, чтобы перелеты перестали быть такими мучительными.