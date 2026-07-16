Как снизить зависимость детей от гаджетов

Смартфоны стали важной частью жизни, однако чрезмерное использование гаджетов может негативно отражаться на эмоциональном состоянии, отношениях и повседневных привычках. Особенно уязвимыми перед этой проблемой оказываются подростки, считают специалисты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Conversation со ссылкой на исследователей, мозг подростков еще развивается, в частности области, отвечающие за самоконтроль, планирование и оценку последствий. При этом молодые люди сильнее реагируют на социальное одобрение и быстрые вознаграждения, которые часто предлагают соцсети и мобильные приложения.

О проблемном использовании телефона могут свидетельствовать постоянная проверка уведомлений, невозможность занять свободное время без гаджета, снижение интереса к живому общению, откладывание учебы и других обязанностей, а также хроническая усталость из-за ночного использования устройств.

По мнению ученых, зависимость от смартфонов формируется благодаря механизму непредсказуемых вознаграждений: сообщения, лайки и уведомления вызывают кратковременное чувство удовлетворения или снижают тревогу. Со временем даже вид телефона может автоматически провоцировать желание проверить его.

Эксперты считают, что родители должны начинать с собственных привычек: ограничивать использование гаджетов во время семейного общения, убирать телефоны из зоны постоянного доступа и вместе с детьми устанавливать более осознанные правила использования устройств.

Ранее сообщалось, кому из школьников могут запретить смартфоны в новом учебном году.