Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 3 августа

Астрологи опубликовали любовный гороскоп на субботу, 3 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей личной жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен будет настроен гордо и независимо, и далеко не факт, что это придется по душе его любимому человеку. Правда, он может поэкспериментировать: если избранник Овна спокойно проведет рядом с ним весь сегодняшний день, значит, действительно способен любить в Овне все – даже его недостатки. Впрочем, совсем необязательно подвергать свои отношения такому испытанию. Можно просто провести этот день порознь, не играя на нервах друг друга.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды будут придавать Тельцу мечтательный, романтический и чуточку рассеянный настрой. Его голова будет забита разнообразными любовными фантазиями, далекими от обычной прозы жизни. В таком состоянии Телец, как Алиса в стране чудес, готов сегодня встретиться лицом к лицу с самыми невероятными приключениями. Ну а когда по-настоящему веришь в чудеса, они, как правило, действительно случаются.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня звезды советуют Близнецам прислушаться к своим фантазиям и мечтам. Особенно – к самым ярким из них или же к тем, которые приходят регулярно. Сегодня интуиция Близнецов позволит им проникнуть в скрытый смысл своих фантазий и снов. В них они могут обнаружить совет, как вести себя с интересующим их человеком, или же (если Близнецы пока одиноки) – указание на то, где и когда они могут найти свою любовь.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня звезды напоминают Раку о том, что у него с любимым человеком накопилось много интересных задумок и планов. Пора наконец-то взяться за их реализацию! Сегодняшний день Раку рекомендуется посвятить тому, чтобы вместе сесть и обсудить конкретные детали своих будущих действий. Любое дело – от покупки мебели до совместного путешествия и даже свадьбы – нуждается в том, чтобы его как следует продумали. Иначе оно так навсегда и останется только в мечтах.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды призывают Льва разделить со своим любимым человеком какой-то его интерес. Или наоборот – заразить его своим энтузиазмом. К примеру, купить ему билеты на свой любимый фильм, показать танец живота (если это хобби Льва), а если любимый человек болельщик – попросить его рассказать о футболе. Сегодня такое путешествие во внутренний мир друг друга обещает оказаться не только веселым, но и захватывающе интересным.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева может поддаться соблазну проявить перед своим любимым человеком задумчивость и меланхоличность. Отчасти потому, что у нее действительно такой настрой, отчасти же – из-за неосознанного желания вызвать умиление и сочувствие. Иногда так приятно показать свою слабость, позволив любимому себя пожалеть и утешить каким-нибудь подарком. Однако Деве надо иметь в виду, что этот номер не пройдет! Сегодня она может получить гораздо больше с помощью улыбок, чем с помощью слез.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня звезды советуют Весам задуматься о перспективе отношений со своим любимым человеком. Возможно, в последнее время Весы испытывают недовольство тем, как они развиваются? Или сами боятся вывести их на новый виток, поскольку что-то внутри сдерживает и останавливает их? Каким бы сложным ни был выбор, Весам стоит попробовать сегодня взвесить все "за" и "против" и сделать первые сознательные шаги в нужную сторону. В конце концов, нельзя же вечно топтаться на месте?

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня звезды способны сообщить Скорпиону противоречивость мыслей и чувств. Он может и сам не слишком хорошо понимать, чего хочет, а уж его любимому человеку остается только посочувствовать! Возможно, Скорпион раздражается от того, что невольно сравнивает своего партнера с кем-то, кто был в его жизни раньше? Безусловно, в его прошлых отношениях было много хорошего, но он-то находится здесь и сейчас. И только поняв это, Скорпион сможет двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельца могут сильно задеть какие-то слова или поступки любимого человека. Однако это вовсе не значит, что у него есть реальные поводы для недовольства: недоразумения сегодня могут вспыхивать буквально из ничего. Если Стрелец начнет выяснять отношения, это может занять целый день, так что лучшее, что он может сделать, – это не обращать внимания на обиду. Выждав время, он вскоре с удивлением обнаружит, что от нее не осталось и следа.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог может чувствовать себя не в своей тарелке и даже способен на время уйти в себя. Это не страшно, и его любимый человек вполне сможет это понять – если только Козерог не станет выливать на него свое раздражение. Лучше всего, почувствовав, что настроение упало, побыть сегодня какое-то время наедине с собой. Так Козерог сможет привести нервы в порядок, а заодно оградить партнера от своих негативных эмоций.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды советуют Водолею придержать свой критический настрой до лучших времен. Его язвительность и остроумие находятся на высоте, и если сегодня Водолей обрушит их на своего любимого человека, то может нанести его самолюбию сокрушительный удар. Вместо того чтобы умничать, Водолей должен проявлять со своим партнером максимум дипломатии, на которую способен. А еще лучше – до завтрашнего дня вообще держать рот на замке.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам противопоказано слишком много думать о деньгах и тем более – о денежных проблемах. Пускай в карманах негусто, но это не повод избегать свиданий и комплексовать. В области любви и флирта деньги – далеко не главное! Если у Рыб есть хоть капля воображения, они могут без труда превратить сегодняшний день в настоящий праздник соблазна и любви. Устроить романтический ужин можно и дома, ну а потом надо просто отправить свою фантазию в творческий полет!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.