Ложная гипертония: врач объяснил, почему тонометр завышает показатели

Кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал ошибки, которые люди часто делают при измерении артериального давления, что ведет к завышенным результатам, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что не стоит использовать тонометр во время паники или при резкой головной боли.

"Увидели 150, испугались, давление подскочило до 170 от страха. Запомните: чаще всего давление растет из-за боли или стресса, а не наоборот", – подчеркнул доктор.

Также специалист посоветовал не скрещивать ноги и не говорить при измерении давления. Доктор написал, что из-за этих ошибок на тонометре появятся 10-15 лишних единиц. В заключение врач призвал накладывать манжету исключительно на голую руку, а не на одежду или закатанный рукав.

Кроме того, медик порекомендовал гипертоникам правильно принимать прописанные препараты.





"Большинство современных препаратов от давления имеют накопительный эффект. В среднем лекарство "разгоняется" и начинает работать в полную силу только через 3 недели регулярного приема. Поэтому не ждите чуда после первой таблетки и не бросайте лечение через два дня, решив, что оно "не помогает", – написал Гаглошвили.

Ранее невролог объяснил, почему болит затылок и как быстро снять боль.