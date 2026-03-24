Советы

Ложная гипертония: врач объяснил, почему тонометр завышает показатели

врач рассказал о трех ошибках при измерении давления, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 23:08
Кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал ошибки, которые люди часто делают при измерении артериального давления, что ведет к завышенным результатам, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что не стоит использовать тонометр во время паники или при резкой головной боли.

"Увидели 150, испугались, давление подскочило до 170 от страха. Запомните: чаще всего давление растет из-за боли или стресса, а не наоборот", – подчеркнул доктор.

Также специалист посоветовал не скрещивать ноги и не говорить при измерении давления. Доктор написал, что из-за этих ошибок на тонометре появятся 10-15 лишних единиц. В заключение врач призвал накладывать манжету исключительно на голую руку, а не на одежду или закатанный рукав.

Кроме того, медик порекомендовал гипертоникам правильно принимать прописанные препараты.


"Большинство современных препаратов от давления имеют накопительный эффект. В среднем лекарство "разгоняется" и начинает работать в полную силу только через 3 недели регулярного приема. Поэтому не ждите чуда после первой таблетки и не бросайте лечение через два дня, решив, что оно "не помогает", – написал Гаглошвили.

Ранее невролог объяснил, почему болит затылок и как быстро снять боль.

Елена Беляева
Елена Беляева
О простых способах снизить артериальное давление рассказал врач
11:05, 14 сентября 2024
О простых способах снизить артериальное давление рассказал врач
Врачи выявили главную ошибку, которая повышает риск гипертонии
08:40, 24 августа 2025
Врачи выявили главную ошибку, которая повышает риск гипертонии
Врачи раскрыли способ жить без гипертонии
10:26, 02 января 2026
Врачи раскрыли способ жить без гипертонии
Последние
Популярные
Читайте также
"Проигранные мной финалы давят". Соболенко - о поражении от Рыбакиной в финале AO-2026
23:43, 24 марта 2026
"Проигранные мной финалы давят". Соболенко - о поражении от Рыбакиной в финале AO-2026
Казахстанский теннисист не смог выйти во второй круг турнира в Мексике
23:24, 24 марта 2026
Казахстанский теннисист не смог выйти во второй круг турнира в Мексике
Два очка казахстанца не помогли клубу победить в плей-офф чемпионата Финляндии
23:15, 24 марта 2026
Два очка казахстанца не помогли клубу победить в плей-офф чемпионата Финляндии
Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на товарищеские матчи с Азербайджаном
22:36, 24 марта 2026
Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на товарищеские матчи с Азербайджаном
