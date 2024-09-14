Врач объяснила, как детский стресс может стать причиной бессонницы у взрослых

Российский врач-психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур рассказала, что бессонница часто возникает на фоне высокого уровня тревоги, который закладывается еще в детстве, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" она отметила, что стресс, переживаемый ребенком в вечерние часы, нарушает выработку мелатонина – гормона, отвечающего за сон. Во взрослом возрасте это может привести к постоянным проблемам со сном.

Эксперт сослалась на нейробиологов, которые утверждают, что бессонница возникает из-за дисбаланса в работе нейронов головного мозга. Некоторые группы нейронов чрезмерно активны, в то время как другие подавлены. Этот дисбаланс вызывает повышенную тревожность, навязчивые мысли и программы, которые могут быть связаны с прошлым негативным опытом, что, в свою очередь, может привести к развитию психосоматических расстройств.

Тур отметила, что бессонница является первым признаком проблем с вегетативной нервной системой, существенно ухудшающих качество жизни.

Для борьбы с бессонницей специалист рекомендует обратиться к врачу-сомнологу, чтобы выявить причины нарушений сна. Важной частью лечения должна стать работа с психотерапевтом, поскольку бессонница часто связана с травматическим опытом в детстве. Прием лекарств, по словам эксперта, не решает корневую проблему и может вызывать привыкание.

Тур также отметила, что эффективным методом восстановления сна могут быть нейромедитации. Они, по ее словам, даже превосходят некоторые медикаментозные средства по своей эффективности. В качестве альтернативы можно использовать музыку для сна, которая помогает расслабиться и улучшить качество ночного отдыха.

Эксперт подчеркнула, что развитие навыков осознанности и саморегуляции играет ключевую роль в ускорении процесса засыпания и повышении качества сна.

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