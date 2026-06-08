Любите спать на животе? Врач предупредила о неожиданных последствиях
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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова рассказала об опасности сна на животе, сообщает Zakon.kz.
В беседе с РИА Новости эксперт заявила, что сон на животе имеет свои минусы.
"Чтобы дышать, вы вынуждены повернуть голову набок, что может быть причиной болей в шее. Позвоночник в целом не имеет естественной поддержки, прогибается там, где не должен. Лицо "утыкается" в подушку, что ведет к отекам по утрам и преждевременным морщинам", – цитирует Магомедову издание 8 июня 2026 года.
При этом, по словам врача, сон на животе минимизирует храп. Однако, как отметила врач, на практике встречаются пациенты с апноэ (временные остановки дыхания во время сна) и на животе.
"Во время сна положение тела меняется, вряд ли получится уснуть и проснуться в одной позе. Но для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. Сон на животе создает некоторую нагрузку на позвоночник, поэтому оптимальнее сон на боку", – пояснила Карема Магомедова.
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