Полезные привычки, которые помогут похудеть без усилий

Сбрасывать вес и поддерживать себя в форме можно, вплетая в повседневную жизнь простые, но эффективные привычки, сообщает Zakon.kz.

Чтобы эффективно сжигать калории, необязательно посещать спортивные секции или тренажерные залы. Рассказываем, как худеть без значительных усилий.

1. Полюбите лестницы

Один из самых доступных и эффективных способов активизировать тело – это использование лестниц. Если в вашем доме или офисе есть лифт, не пользуйтесь им. Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.



2. Больше ходите пешком

Прогулки – отличный способ активировать метаболизм. Попробуйте выходить из транспорта на одну остановку раньше по пути на работу и домой. За час активной ходьбы вы сжигаете столько же калорий, сколько за два часа на тренажерах, причем без всяких затрат.

3. Добавьте в жизнь желтый цвет

Цветотерапия утверждает, что желтый цвет стимулирует органы пищеварения и способствует избавлению от лишнего веса и отеков. Попробуйте носить одежду желтых оттенков или добавить желтые акценты в интерьер комнаты, где вы проводите свободное время.

4. Акупунктура: Нажимайте на нужные точки

На теле человека есть точки, которые помогают контролировать аппетит и ускорять обмен веществ. Одна из таких точек находится между верхней губой и носом. Нажимайте на нее трижды, чтобы подавить чувство голода.



5. Не ешьте на ходу или перед экраном

Когда вы едите на бегу или за просмотром телевизора, пища усваивается хуже, что приводит к набору веса. Постарайтесь принимать пищу исключительно за столом, сосредоточив внимание на процессе еды. Это поможет лучше ощущать насыщение и контролировать порции.

6. Не доедайте до конца

Откажитесь от привычки доедать все, что лежит на тарелке. Оставляйте последний кусочек — он может стать лишним для вашего организма. Эту привычку нужно пересмотреть, чтобы избежать незаметного переедания.

7. Не ходите в магазин голодным

Когда вы голодны, в продуктовом магазине трудно устоять перед покупкой лишних и часто калорийных продуктов. Чтобы этого избежать, старайтесь идти за покупками на сытый желудок.

8. Принимайте ароматические ванны

Добавьте в свою вечернюю рутину расслабляющую ванну с ароматическими маслами цитрусовых, таких как грейпфрут. Эти ароматы могут снизить аппетит, так как центры голода и обоняния расположены рядом в мозгу.

9. Спите в прохладе

Оптимальная температура для сна –17-18 градусов. Сон в прохладной комнате помогает активизировать обмен веществ.



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