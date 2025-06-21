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Наука и технологии

Генетика может мешать похудению, несмотря на диету и усилия, заявили ученые

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 00:08 Фото: pixabay
Некоторые люди не могут эффективно сбрасывать вес из-за особенностей своей ДНК. К такому выводу пришли ученые, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Fox News, по данным исследования, около трети людей, даже придерживаясь здорового питания, не теряют вес. При этом они по-прежнему получают положительный эффект для здоровья, но снижение массы тела у них не происходит.

Ученые подчеркнули, что генетика влияет на эффективность диет и образа жизни: одни пациенты теряют вес быстрее, другим требуется больше времени и усилий.

Тем не менее специалисты уверены, что при работе с профессиональными диетологами, соблюдении режима и активной жизненной позиции каждый человек может достичь оптимального для своего организма результата.

Ранее стало известно, что тайны ДНК Леонардо да Винчи удивили ученых.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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