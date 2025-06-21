Генетика может мешать похудению, несмотря на диету и усилия, заявили ученые
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Некоторые люди не могут эффективно сбрасывать вес из-за особенностей своей ДНК. К такому выводу пришли ученые, сообщает Zakon.kz.
Как пишет телеканал Fox News, по данным исследования, около трети людей, даже придерживаясь здорового питания, не теряют вес. При этом они по-прежнему получают положительный эффект для здоровья, но снижение массы тела у них не происходит.
Ученые подчеркнули, что генетика влияет на эффективность диет и образа жизни: одни пациенты теряют вес быстрее, другим требуется больше времени и усилий.
Тем не менее специалисты уверены, что при работе с профессиональными диетологами, соблюдении режима и активной жизненной позиции каждый человек может достичь оптимального для своего организма результата.
Ранее стало известно, что тайны ДНК Леонардо да Винчи удивили ученых.
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