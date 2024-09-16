Как справиться с тревожностью и беспокойством перед сном – психолог

Для того чтобы победить тревожное состояние перед сном, психологи советуют знать причины таких проявлений, а также обратить внимание на их симптомы, сообщает Zakon.kz.

Психолог Татьяна Мишина рассказала aif.ru об этих факторах.

Их причинами могут быть: стресс, связанный с переживаниями на работе, финансовые трудности, проблемы со здоровьем, личные проблемы.

Перевозбуждение центральной нервной системы также бывает при чрезмерном употреблении алкоголя, кофеина, длительном просмотре телефона или работе за компьютером перед сном.

Следует обратить внимание, что в редких случаях такие симптомы могут косвенно указывать на проявление депрессии, тревожного расстройства и посттравматического стрессового расстройства.

К симптомам тревожности и беспокойства перед сном относятся:

трудности с засыпанием;

неспокойный сон;

бессонница;

раннее пробуждение;

сердцебиение;

тошнота;

потливость;

мышечное напряжение;

боли в животе.

Психика реагирует на неспособность расслабиться, тревожными мыслями, чувством страха. Иногда можно отметить проблемы с концентрацией внимания, рассеянностью.

Чтобы справиться с тревожностью и беспокойством перед отходом ко сну, психолог советует начать с изменения образа жизни:

Наладить свой режим сна. Для этого стараться ложиться, вставать в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные. Снизить употребление алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Стараться избегать их употребления за несколько часов и непосредственно перед сном. Это косвенно повлияет на улучшение сна в будущем. Обратить свое внимание на питание: стараться не переедать на ночь, употреблять больше овощей, фруктов, зелени, пить в течение дня достаточное количество воды. Освоить техники релаксации. Например, медитация помогает снизить уровень стресса.

Пересмотреть свое отношение к спортивной нагрузке и включить физические упражнения. Занятия спортом помогут снять стресс. Организовать комфортные условия в спальне. В комнате должно быть темно, тихо и прохладно. В дневное время стараться сон исключить, так как он влияет на качество сна ночью.

Важно помнить: если тревожность и беспокойство не проходят длительное время, желательно обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний.



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