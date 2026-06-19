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Советы

Что скрывается за постоянным беспокойством и перфекционизмом

Психолог рассказала, что скрывается за постоянным беспокойством, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 22:15 Фото: magnific.com
Семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как распознать тревожное состояние, которое выходит за пределы нормы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" специалист отметила, что тревога перед переменами – естественная реакция психики: даже позитивные изменения мозг может воспринимать как угрозу привычному укладу жизни. По ее словам, противоречивые чувства в таких ситуациях являются нормой и не всегда свидетельствуют о психологических проблемах.

Обращаться за помощью стоит, если тревожность и внутреннее напряжение сохраняются более трех недель, мешают повседневной жизни и приводят к постоянным сомнениям и трудностям с принятием решений.

Эксперт также подчеркнула, что тревожным сигналом может быть перфекционизм, при котором человек перестает получать удовлетворение от своих достижений из-за стремления к идеальному результату. Это, в свою очередь, может негативно сказываться на самооценке.

Кардиакос посоветовала меньше сравнивать себя с недостижимыми стандартами, позволять себе отдых и положительные эмоции, а также не игнорировать период внутренней нестабильности.

Ранее ученые объяснили, что делает совместную жизнь счастливее.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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