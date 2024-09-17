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Василиса Володина обещает трем знакам зодиака кардинальные перемены в октябре

Астролог Володина обещает трем знакам зодиака кардинальные перемены в октябре, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:44 Фото: pexels
Известный астролог Василиса Володина поделилась прогнозом, согласно которому с октября 2024 года три знака зодиака ждут кардинальные перемены, способные полностью изменить их жизнь и дать шанс начать с самого начала, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Представителям этого знака октябрь предоставит возможность оставить позади все прежние проблемы и неудачи. Володина уверяет, что Овны смогут наконец освободиться от всего, что сдерживало их. Они получат возможность начать совершенно новую жизнь, насыщенную яркими событиями и перспективами. Главное – не упустить этот шанс и смело двигаться вперед, не оглядываясь назад, пишет ProГород.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам астролог советует быть готовыми к колоссальным переменам. С октября их жизнь может измениться до неузнаваемости, уверяет Володина. Все, что казалось стабильным и постоянным, может разрушиться, но пугаться этого не стоит. Эти изменения принесут новые возможности и перспективы для личностного роста. Главное – не сопротивляться изменениям и довериться судьбе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для этого знака зодиака октябрь-2024 станет месяцем полной перезагрузки. Володина прогнозирует, что Козероги сумеют избавиться от всего, что препятствовало их развитию. Это период для пересмотра своих целей и приоритетов, начала новых проектов и реализации самых смелых мечтаний. Не нужно бояться рисковать и выходить за рамки привычного – это принесет успех и удовлетворение.

Ранее астрологи рассказали, какие изменения происходят в жизни представителей разных знаков зодиака после 40 лет.

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