Названы 10 пород собак, которые легко поддаются дрессировке
По информации The Scotsman, тем, кто ведет активный образ жизни, стоит подумать о собаке большего размера.
- Бордер-колли
Когда дело доходит до послушания, то бойкие бордер-колли – лучшие собаки. Однако они требуют много физических нагрузок, поэтому не являются идеальным вариантом для всех.
- Лабрадор-ретривер
Очаровательный лабрадор-ретривер, возможно, и является одной из самых популярных пород, но он также попал в список самых послушных пушистиков.
- Немецкая овчарка
Бронзовую медаль за послушание завоевывает немецкая овчарка, которая также является одной из самых умных пород собак.
- Золотистый ретривер
Золотистые ретриверы – четвертая самая послушная порода собак. Соедините это с их милым добродушным характером, и вы получите замечательного семейного любимца.
- Доберман
Доберманы замыкают пятерку самых послушных собак. Они являются отличными охранниками и невероятно преданными.
- Австралийская собака-скотовод
Австралийская собака-скотра также попала в топ-10 самых послушных собак, которые, по словам Американского кинологического клуба, "преданные, чрезвычайно умные, всегда насторожены и настороженно относятся к незнакомцам".
- Пудель
Одна из самых послушных пород собак – пудель.
- Шетландская овчарка
Чтобы успешно пасти овец, нужно уметь выполнять команды, поэтому неудивительно, что веселая шетландская овчарка попадает в топ-10 самых послушных пород собак.
- Ротвейлер
Вам не придется повторять что-то ротвейлеру дважды. Сочетание послушания, желания угодить и преданности делает их отличными собаками-компаньонами.
- Папийон
Единственная маленькая собака, которая попала в 10 самых послушных собак – это папийон, который также является самым ловким из миниатюрных пород.
Принято считать, что кошки весьма независимы и своенравны. Однако есть
несколько пород с покладистым характером, которые не представляют жизнь
без общения с человеком.