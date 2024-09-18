Названы 10 пород собак, которые легко поддаются дрессировке

Все больше людей задумываются о том, чтобы завести собаку. Многих пугает то, что любимца будет трудно дрессировать. Но так как пород сотни, будущим владельцам щенков есть из чего выбирать, сообщает Zakon.kz.

По информации The Scotsman, тем, кто ведет активный образ жизни, стоит подумать о собаке большего размера.

Бордер-колли

Когда дело доходит до послушания, то бойкие бордер-колли – лучшие собаки. Однако они требуют много физических нагрузок, поэтому не являются идеальным вариантом для всех.

Лабрадор-ретривер

Очаровательный лабрадор-ретривер, возможно, и является одной из самых популярных пород, но он также попал в список самых послушных пушистиков.

Немецкая овчарка

Бронзовую медаль за послушание завоевывает немецкая овчарка, которая также является одной из самых умных пород собак.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы – четвертая самая послушная порода собак. Соедините это с их милым добродушным характером, и вы получите замечательного семейного любимца.

Доберман

Доберманы замыкают пятерку самых послушных собак. Они являются отличными охранниками и невероятно преданными.

Австралийская собака-скотовод

Австралийская собака-скотра также попала в топ-10 самых послушных собак, которые, по словам Американского кинологического клуба, "преданные, чрезвычайно умные, всегда насторожены и настороженно относятся к незнакомцам".

Пудель

Одна из самых послушных пород собак – пудель.

Шетландская овчарка

Чтобы успешно пасти овец, нужно уметь выполнять команды, поэтому неудивительно, что веселая шетландская овчарка попадает в топ-10 самых послушных пород собак.

Ротвейлер

Вам не придется повторять что-то ротвейлеру дважды. Сочетание послушания, желания угодить и преданности делает их отличными собаками-компаньонами.

Папийон

Единственная маленькая собака, которая попала в 10 самых послушных собак – это папийон, который также является самым ловким из миниатюрных пород.

Принято считать, что кошки весьма независимы и своенравны. Однако есть несколько пород с покладистым характером, которые не представляют жизнь без общения с человеком.

