Как плюшевые игрушки: породы собак, которые обманчиво милы
Однако, как отмечают специалисты, за "плюшевым" обликом некоторых пород скрываются сложный характер, высокая активность и специфические требования к уходу и воспитанию, которые важно учитывать заранее.
Мальтипу
Собаки породы мальтипу – это метисы мальтийской болонки и той-пуделя. Морда этих миниатюрных животных напоминает плюшевого медвежонка. Структура шерсти зависит от генетики предков: она бывает гладкой, кудрявой или жесткой и волнистой. Несмотря на декоративную внешность, мальтипу обладают высоким интеллектом и требуют постоянного внимания владельца. Они эмоциональны, легко обучаются и плохо переносят одиночество.
Бишон-фризе
Густая вьющаяся белоснежная шерсть придает представителям породы сходство с пушистым облаком. Декоративные бишон-фризе – это собаки-компаньоны, лишенные агрессии. Они не подвержены сезонной линьке, однако поддержание привлекательного внешнего вида требует кропотливого груминга. Эти выносливые собаки с удовольствием сопровождают хозяев на длительных прогулках, но тяжело переживают долгое одиночество.
Сиба-ину
Густая плотная шерсть придает ей сходство с плюшевой игрушкой. Однако за привлекательным экстерьером сиба-ину скрывается своенравный характер. Собаки отличаются упрямством, развитым чувством собственничества и склонностью к доминированию. Питомцы нуждаются в длительном выгуле. Воспитание, как гласит публикация издания РБК Life, требует от владельца опыта, настойчивости и установления четких границ с раннего возраста.
Чау-чау
Густая стоячая шерсть делает представителей древней китайской породы похожими на массивных плюшевых львов. Уникальная физиологическая особенность чау-чау – синевато-черный язык. Это спокойные, независимые и неторопливые собаки с развитыми охранными инстинктами. Они легко переносят одиночество и в отсутствие хозяина обычно спят. Чау-чау упрямы в дрессировке и склонны преследовать мелких животных, поэтому на открытых пространствах владелец должен контролировать их поведение.
