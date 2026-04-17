Как плюшевые игрушки: породы собак, которые обманчиво милы

Многие будущие владельцы собак выбирают питомца, ориентируясь на его внешность, особенно если животное напоминает мягкую игрушку, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отмечают специалисты, за "плюшевым" обликом некоторых пород скрываются сложный характер, высокая активность и специфические требования к уходу и воспитанию, которые важно учитывать заранее.

Мальтипу

Собаки породы мальтипу – это метисы мальтийской болонки и той-пуделя. Морда этих миниатюрных животных напоминает плюшевого медвежонка. Структура шерсти зависит от генетики предков: она бывает гладкой, кудрявой или жесткой и волнистой. Несмотря на декоративную внешность, мальтипу обладают высоким интеллектом и требуют постоянного внимания владельца. Они эмоциональны, легко обучаются и плохо переносят одиночество.

Бишон-фризе

Густая вьющаяся белоснежная шерсть придает представителям породы сходство с пушистым облаком. Декоративные бишон-фризе – это собаки-компаньоны, лишенные агрессии. Они не подвержены сезонной линьке, однако поддержание привлекательного внешнего вида требует кропотливого груминга. Эти выносливые собаки с удовольствием сопровождают хозяев на длительных прогулках, но тяжело переживают долгое одиночество.

Сиба-ину

Густая плотная шерсть придает ей сходство с плюшевой игрушкой. Однако за привлекательным экстерьером сиба-ину скрывается своенравный характер. Собаки отличаются упрямством, развитым чувством собственничества и склонностью к доминированию. Питомцы нуждаются в длительном выгуле. Воспитание, как гласит публикация издания РБК Life, требует от владельца опыта, настойчивости и установления четких границ с раннего возраста.

Чау-чау

Густая стоячая шерсть делает представителей древней китайской породы похожими на массивных плюшевых львов. Уникальная физиологическая особенность чау-чау – синевато-черный язык. Это спокойные, независимые и неторопливые собаки с развитыми охранными инстинктами. Они легко переносят одиночество и в отсутствие хозяина обычно спят. Чау-чау упрямы в дрессировке и склонны преследовать мелких животных, поэтому на открытых пространствах владелец должен контролировать их поведение.

Материал по теме "Документы есть?": гарцующие собаки в цветочных полях Алматы спровоцировали жаркие споры в сети

Ранее мы рассказывали, что, выбирая собаку для охраны частного дома, важно учитывать ее характер и то, сколько пространства ей нужно. Не каждая собака подходит для охраны – некоторые могут плохо реагировать на посторонних или не справляться с этой задачей.