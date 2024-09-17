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Скучают без людей: названы самые ласковые породы кошек

сфинкс одиночество любовь люди общение, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:45 Фото: pxhere
Принято считать, что кошки весьма независимы и своенравны. Однако есть несколько пород с покладистым характером, которые не представляют жизнь без общения с человеком, сообщает Zakon.kz.

В противовес кошкам, которые могут испортить жизнь хозяину, идут ручные и нежные питомцы.

РБК Life выяснил, кто же из кошек любит объятия и много внимания.

Ориентал

Эта порода может быть очень "разговорчивой": специальным криком они привлекают к себе внимание. Ориенталы сами приходят за ласками и имеют привычку спать рядом с хозяевами. Оставлять такую кошку надолго не стоит: одиночество она переносит тяжело.

Ориентал, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:45

Фото: pixabay

Русская голубая

Характер этих кошек очень мягок, они всегда прислушиваются к хозяину и обладают чувством такта. Молодые представители породы могут быть неусидчивыми, однако с возрастом сами проявляют все больше ласки и приходят посидеть на руках.

Русская голубая, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:45

Фото: pixabay

Рэгдолл

Общительные, ласковые и игривые кошки этой породы умеют найти подход к каждому. Они ладят с детьми, взрослыми и другими питомцами и любят узнавать новое. Слово ragdoll буквально означает "тряпичная кукла".

Рэгдолл, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:45

Фото: pixabay

Сфинкс

Кошки этой породы очень сильно привязываются к хозяину. Они могут быть довольно шумными из-за своей привычки "поговорить". Подзывать питомца этой породы не придется: поскольку они ласковые, сами придут и попросят внимания. Эта сердечность сохраняется в отношении детей и других животных.

Шотландская вислоухая

Представителей этой породы называют одними из самых добрых и интеллигентных. Они являются отличным выбором для семей с несколькими людьми, так как имеют тенденцию привязываться ко всем членам семьи.

Шотландская вислоухая любовь люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 12:45

Фото: pxhere

Ранее одна из жительниц Алматы поделилась добрыми известиями с общественностью. Ее кота Томаса, которого почти месяц искали по городу, нашли и вернули хозяйке.

Из Великобритании же пришла грустная информация: там умерла кошка по кличке Рози. Она была неофициальной обладательницей титула самой старой кошки в мире. 1 июня 2024 года Рози исполнилось 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам.

Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Кошки
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