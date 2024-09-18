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Кому из знаков зодиака нужно срочно отказаться от алкоголя

Кому из знаков зодиака нужно срочно отказаться от алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 12:13 Фото: pxhere
Российский астролог Татьяна Карпенко уверена, что трем представителям зодиакального круга необходимо исключить алкоголь из своей жизни. По ее словам, эта пагубная привычка приведет к печальным последствиям, сообщает Zakon.kz.

Cпециалист по лунному календарю подчеркивает: Рыбы любят жить в своем мире, в чем алкоголь им и помогает. Поэтому представителям водной стихии лучше быть острожными со спиртными напитками или вовсе отказаться от них.

"Для того, чтобы оторваться от реальности, можно заняться живописью, музыкой или фильмами", – уверена Карпенко.

Далее идет Рак. Астролог отмечает, что этот знак наделен излишней эмоциональностью. Они не разграничивают легкий отдых и бездумный отрыв. Этому знаку, как сказано в публикации издания "Стерлеград", советуют не поддаваться искушению алкоголем, а свою эмоциональность выводить из себя и направлять на окружающих.

И завершает список Овен. Получив силы от спиртного, они рвутся в бой на работе, вновь истощаются и так по кругу. Астролог рекомендует прервать это бесконечное повторение и направить свои силы на занятия спортом.

Ранее астрологи рассказали, какие изменения происходят в жизни представителей разных знаков зодиака после 40 лет. К примеру, Львы зачастую превращаются в ворчунов, а пенсионеры-Козероги часто путешествуют.

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