Кому из знаков зодиака нужно срочно отказаться от алкоголя

Российский астролог Татьяна Карпенко уверена, что трем представителям зодиакального круга необходимо исключить алкоголь из своей жизни. По ее словам, эта пагубная привычка приведет к печальным последствиям, сообщает Zakon.kz.

Cпециалист по лунному календарю подчеркивает: Рыбы любят жить в своем мире, в чем алкоголь им и помогает. Поэтому представителям водной стихии лучше быть острожными со спиртными напитками или вовсе отказаться от них.

"Для того, чтобы оторваться от реальности, можно заняться живописью, музыкой или фильмами", – уверена Карпенко.

Далее идет Рак. Астролог отмечает, что этот знак наделен излишней эмоциональностью. Они не разграничивают легкий отдых и бездумный отрыв. Этому знаку, как сказано в публикации издания "Стерлеград", советуют не поддаваться искушению алкоголем, а свою эмоциональность выводить из себя и направлять на окружающих.

И завершает список Овен. Получив силы от спиртного, они рвутся в бой на работе, вновь истощаются и так по кругу. Астролог рекомендует прервать это бесконечное повторение и направить свои силы на занятия спортом.

Ранее астрологи рассказали, какие изменения происходят в жизни представителей разных знаков зодиака после 40 лет. К примеру, Львы зачастую превращаются в ворчунов, а пенсионеры-Козероги часто путешествуют.