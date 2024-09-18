Диетолог Нурия Дианова назвала продукты для увлажнения кожи

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова перечислила продукты, необходимые для увлажнения кожи, сообщает Zakon.kz.

О них специалист рассказала в интервью РИА Новости. По ее словам, сухость кожи вызывает постоянное потребление сахара.

Также рекомендуется отказаться от средств, содержащих спирт. А в рационе питания должны быть продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, которых много:

в растительных маслах;

орехах;

рыбе.

Также Дианова посоветовала отказаться от курения и включить в рацион продукты с повышенным содержанием витаминов А и С. Больше всего этих соединений в свежих и замороженных ягодах, а также в овощах.

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