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Диетолог Нурия Дианова назвала продукты для увлажнения кожи

Здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 20:27 Фото: pixabay
Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова перечислила продукты, необходимые для увлажнения кожи, сообщает Zakon.kz.

О них специалист рассказала в интервью РИА Новости. По ее словам, сухость кожи вызывает постоянное потребление сахара.

Также рекомендуется отказаться от средств, содержащих спирт. А в рационе питания должны быть продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, которых много:

  • в растительных маслах;
  • орехах;
  • рыбе.

Также Дианова посоветовала отказаться от курения и включить в рацион продукты с повышенным содержанием витаминов А и С. Больше всего этих соединений в свежих и замороженных ягодах, а также в овощах.

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