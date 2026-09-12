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Советы

Как снизить холестерин без таблеток: советы диетолога

советы врача, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 18:38 Фото: magnific.com
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала три простых способа снизить уровень холестерина без таблеток, сообщает Zakon.kz.

Рекомендациями она поделилась с "Лентой.ру".

По словам специалиста, в первую очередь стоит сократить продукты с добавленным сахаром – сладкие йогурты, выпечку и белый хлеб. Вместо них врач советует придерживаться принципа "тарелки": половину рациона должны составлять овощи и фрукты, остальную часть – белки и сложные углеводы.

Также Дианова рекомендовала добавить в рацион растворимую клетчатку, в том числе псиллиум, а также продукты-пребиотики: овсяные отруби, яблоки, морковь, чечевицу и семена льна.

Еще один совет – ежедневно есть орехи или семена, чаще употреблять бобовые и использовать растительные масла. По словам врача, такой рацион может способствовать снижению всасывания холестерина в кишечнике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были опубликованы признаки будущих болезней сердца и почек, которые обнаружили у детей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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