Как снизить холестерин без таблеток: советы диетолога
Рекомендациями она поделилась с "Лентой.ру".
По словам специалиста, в первую очередь стоит сократить продукты с добавленным сахаром – сладкие йогурты, выпечку и белый хлеб. Вместо них врач советует придерживаться принципа "тарелки": половину рациона должны составлять овощи и фрукты, остальную часть – белки и сложные углеводы.
Также Дианова рекомендовала добавить в рацион растворимую клетчатку, в том числе псиллиум, а также продукты-пребиотики: овсяные отруби, яблоки, морковь, чечевицу и семена льна.
Еще один совет – ежедневно есть орехи или семена, чаще употреблять бобовые и использовать растительные масла. По словам врача, такой рацион может способствовать снижению всасывания холестерина в кишечнике.
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