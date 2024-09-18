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Пять мифов о кофе развенчал эксперт

Мифы о кофе, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 15:49 Фото: рixabay
Специалист в сфере кофе Сергей Бабуров развеял пять наиболее распространённых заблуждений о кофе, сообщает Zakon.kz.

Первое заблуждение: в темной обжарке больше кофеина.

На самом деле, отметил эксперт, чем дольше обжариваются кофейные зерна, тем меньше кофеина в них остается. Процесс обжарки вытягивает этот стимулятор, снижая его содержание, пишет pravda.ru.

Второй миф связан с эспрессо.

Кто-то уверен, что в нем больше кофеина, чем в обычном кофе. Однако, объясняет Бабуров, сильный вкус эспрессо создается исключительно за счет метода его приготовления, а не за счет повышенного содержания кофеина.

Третий миф: кофе помогает быстро протрезветь.

Это тоже неверное утверждение. Кофе может бодрить, но он никак не влияет на скорость выведения алкоголя из организма.

Четвертое заблуждение связано с декофеинизированным кофе.

Считается, что в нем нет кофеина вообще. Но, по словам Бабурова, в нем все же остается около 1-3 % этого вещества.

Пятое заблуждение касается времени употребления кофе.

Многие пьют его сразу после пробуждения, думая, что это лучший момент. Но Сергей Бабуров отмечает, что в это время уровень кортизола (гормона стресса) уже высок, и кофе может уменьшить его действие, что приведет к повышению уровня стресса. Лучше подождать хотя бы полчаса после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку.

Ранее диетолог рассказала, с чем может столкнуться человек при резком отказе от кофе.

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