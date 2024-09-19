Как в домашних условиях приготовить знаменитый дубайский шоколад: простой рецепт
Фото: ccnull.de
Дубайский шоколад, который стал популярным благодаря вирусной рекламе, продолжает покорять социальные сети. Популярный десерт за пределами королевства приобрести непросто, но зато его можно приготовить на собственной кухне, сообщает Zakon.kz.
Главная отличительная черта шоколада из Дубая – хрустящая фисташковая начинка. Портал profile.ru поделился простым, но вкусным рецептом десерта.
Для приготовления четырех порций дубайского шоколада вам понадобятся следующие ингредиенты:
- темный шоколад – 450 г;
- сливочное масло – 45 г;
- тесто катаифи – 150 г;
- тахини – 1 ст. л.;
- фисташковая паста – 60 г.
Пошаговая инструкция ваших дальнейших действий
- Разломайте плитку шоколада и половину сразу растопите. Проще всего это сделать в микроволновой печи или на водяной бане.
- Теперь возьмите силиконовую форму и распределите по дну и стенкам тонким слоем растопленный шоколад.
- Отправьте формы в холодильник, шоколад должен застыть.
- Тем временем распустите в сковороде масло.
- Затем измельчите катаифи, обжарьте его в масле до румяности.
- Перенесите катаифи в глубокую миску и смешайте с фисташковой пастой, затем добавьте тахини.
- Достаньте формы с шоколадом из холодильника. Выложите начинку, немного не доходя до краев.
- Оставшийся шоколад также растопите и вылейте сверху, на начинку.
- Разровняйте слой шоколада.
- Поставьте заготовки в холодильник. Через час дубайский шоколад будет готов.
Отметим, что оригинальная версия шоколада была создана в ОАЭ в кондитерской Fix Dessert Chocolatier. Но, как пишет портал, домашний вариант ему ничуть не уступит.
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