Как в домашних условиях приготовить знаменитый дубайский шоколад: простой рецепт

Фото: ccnull.de

Дубайский шоколад, который стал популярным благодаря вирусной рекламе, продолжает покорять социальные сети. Популярный десерт за пределами королевства приобрести непросто, но зато его можно приготовить на собственной кухне, сообщает Zakon.kz.

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