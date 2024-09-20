Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака

Астролог предсказал период удачи трем знакам зодиака, Глоба, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 09:30 Фото: рixabay
Известный астролог Павел Глоба дал благоприятный прогноз представителям трех знаков зодиака в связи с началом уникального астрологического периода с 23 сентября, сообщает Zakon.kz.

С этой даты будет открыт путь к невероятному везению для следующих знаков. 

Тельцы

С 23 сентября их ждут значительные изменения, затрагивающие все аспекты жизни. Совет для Тельцов – не обращайте внимания на врагов, они не смогут вам навредить, приводит гороскоп Павла Глобы ProГород.

Раки

Для Раков с 23 сентября начинается удачный финансовый период. Им будет везти в работе, делах, покупках и новых проектах. Это отличное время для поиска новой работы, дополнительных заработков и смены карьеры.

Водолей

Водолеев ждет период исполнения желаний. Все мечты быстро станут реальностью, поэтому Глоба рекомендует мечтать разумно, чтобы избежать последствий необдуманных желаний.

Ранее астролог Татьяна Карпенко рассказала, представителям каких знаков зодиака необходимо исключить алкоголь из своей жизни. 

Читайте также

Гороскоп на сегодня
Непростой день: гороскоп на 20 сентября
Пригодится скотч и терпение: как раз и навсегда отучить кота грызть провода
Пригодится скотч и терпение: как раз и навсегда отучить кота грызть провода
Как в домашних условиях приготовить знаменитый дубайский шоколад: простой рецепт
Как в домашних условиях приготовить знаменитый дубайский шоколад: простой рецепт
Ирина Капитанова
Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: