Советы

Тамара Глоба предсказала крупные перемены для всех знаков зодиака в ноябре

астрология, Тамара Глоба, прогноз, ноябрь, гороскоп , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 01:05 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что ноябрь 2025 года станет временем масштабных перемен для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По словам Глобы, ноябрь принесет "перевороты и обновления" во многих сферах жизни. Особо активными, по ее прогнозу, станут люди творческих профессий – те, кто стремится к переменам, ищет новые пути самовыражения и готов оставить прошлое позади.

"Это время, когда будут пробуждаться творческие союзы и появится много новых идей. Люди, которые видят будущее и способны вдохновлять других, проявят себя наиболее ярко", – отметила астролог.

Кроме того, Глоба предупредила, что в ноябре вероятны перемены, связанные с финансовыми вопросами. В начале и в третьей декаде месяца не исключены природные катаклизмы – наводнения, пожары и другие стихийные явления.

Ранее были названы знаки зодиака, которые никогда не идут на компромиссы.

Айсулу Омарова
