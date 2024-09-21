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Почему выпирает живот и копится жир на талии, рассказала врач

жир, похудение, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 15:37 Фото: pixabay
Живот может увеличиться на фоне стресса из-за выработки кортизола, но это не единственная причина появления жировых отложений вокруг талии, сообщает Zakon.kz.

По словам российского врача-эндокринолога Юлии Сидоровой, есть немало неочевидных факторов, влияющих на вес. Об этом она рассказала Газете.Ru.

Сидорова подчеркнула, что понятия "кортизоловый живот" в медицине не существует. Однако, некоторые исследования подтверждают, что кортизол, который вырабатывается при стрессе, действительно способствует накоплению жира в области живота.

"Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола", – пояснила врач.

При этом специалист отметила, что гормон является не причиной лишнего веса, а сопутствующей. Она уточнила, что главный фактор появления избыточной массы тела – это переедание. Если же аппетита нет, то и жир накапливаться не будет, заверила врач.

Сидорова добавила, что помимо питания есть и другие причины появления выпирающего живота.

"Одна из них – неправильная осанка. Избыточный изгиб позвоночника вперед (кифоз) или назад (лордоз) изменяет естественное положение внутренних органов и мышц. Это может привести к тому, что живот будет казаться более выпирающим", – считает врач.

Кроме того, по словам эндокринолога, живот может выпирать из-за генетических особенностей или заболеваний. Например, такой симптом бывает при запорах, вздутии живота, синдроме раздраженного кишечника или из-за скопления жидкости в брюшной полости.

Ранее британский диетолог рассказала, как можно похудеть без ограничения калорий. Оказывается для этого подходить питание йогуртами, овсянкой, яйцами и овощами, если использовать эти продукты в качестве перекусов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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