Врач раскрыл, почему от кофе набирают вес

Российский врач-хирург Александр Умнов рассказал, что кофе повышает уровень кортизола в крови. По его словам, это может стать причиной отложения жиров и воды и привести к появлению "живота", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", людям с лишним весом и гипертонической болезнью стоит отказаться от кофе, предупредил врач.

"Человек скорее набирает вес, если он пьет не просто кофе, а кофе с добавками – молоко, сливки, мороженое. Но и сам кофеин может в течение длительного времени привести к набору веса. При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к набору лишних килограммов. Почему на животе – на эту зону кортизол сильнее всего влияет", – пояснил он.

Врач добавил, что с осторожностью пить кофе следует людям, у которых уже избыток веса, людям с гипертонической болезнью и нарушением работы надпочечников.

Как пить кофе : не пить его как воду, а только для удовольствия два раза в день небольшую чашечку. И забыть про ночные кофейные церемония и постоянные покупки кофе с собой.

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