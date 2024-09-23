Три примера здоровых отношений из фильмов и сериалов, по мнению психологов

В кино и сериалах здоровые отношения между героями редкость. Причина простая: гармоничное взаимодействие – скучное. Мало кто захочет смотреть 25 серий с сюжетом, в котором партнеры просто живут, сообщает Zakon.kz.

Психологи "Лайфхакер" поясняют, что сюжетом движет драма. Так мы видим в кино в основном сумасшедшие, наполненные эмоциями отношения. Наблюдать за ними интересно, хотя и оказаться внутри таких отношений не в момент хеппи-энда вряд ли бы хотелось.

Исходя из этого психологи составили список пар, отношения которых с экранов, кажутся им здоровыми.

1. Гомес и Мортиша Аддамс, "Семейка Аддамс"

Фото: Кадр из фильма «Семейка Аддамс» (1991 год)

Супруги Аддамс влюблены друг в друга со страстью, которую не каждая пара испытывает даже в первый год отношений. Они друг для друга всегда на первом месте, несмотря на то что у них двое детей, а вокруг постоянно находятся весьма странные родственники.

Их история – это любовь с первого взгляда, которая с годами становится сильнее. Гомес и Мортиша не только сохраняют свои чувства, но и умело справляются с любыми трудностями. Будь то воспитание детей с их уникальными характерами или столкновение с внешними угрозами, они всегда выступают единым фронтом. По словам специалиста, Гомес и Мортиша наглядно демонстрируют, что страсть – это не временное явление, а основа, на которой можно строить долгосрочные отношения. Но их любовь была бы неполной без глубочайшего взаимного уважения.

Аддамс – настоящая команда. Независимо от ситуации, Гомес и Мортиша вместе принимают решения, вместе преодолевают трудности и вместе радуются успехам. Это такие отношения, где каждый чувствует себя услышанным, принятым и любимым.

2. Шрек и Фиона, "Шрек"

Фото: Кадр из мультфильма «Шрек навсегда»

Пара из мультфильма разбивает все стереотипы. Прекрасную принцессу спасает из лап дракона не принц, а огр. Она после снятия заклятия не сохраняет свою человеческую красоту круглосуточно, а становится таким же огром. Все части "Шрека" высмеивают клише и вместе с тем демонстрируют одну из самых здоровых историй любви в кино.

Их любовь претерпела все возможные кризисы – от встречи в условиях социального неравенства и неодобрения выбора Фионы близким кругом до изменения быта с появлением детей и буквально знакомства заново. И каждый из этих этапов паре удавалось пройти с достоинством.

3. Аманда и Грэм, "Отпуск по обмену"

Фото: Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Фильм "Отпуск по обмену" рассказывает о двух женщинах – Айрис и Аманде, которые переживают кризис из-за неудачных прошлых отношений. Обе героини решают сменить обстановку и обмениваются домами на время каникул. В путешествии американка Аманда знакомится с Грэмом – братом Айрис, который живет в Англии.

Сначала Аманда не воспринимает Грэма всерьез, однако Грэм и Аманда вскоре находят общий язык и влюбляются друг в друга. Грэм показал Аманде, что такое настоящая любовь и забота, а Аманда привнесла в их пару эмоции и поддержку. Но в первую очередь она нашла опору не в нем, а в себе.

Таким образом, фильм показывает, что для построения здоровых отношений нужно сначала любить себя, ценить и уважать. Только в этом случае есть большая вероятность встретить достойного партнера.

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