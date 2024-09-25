Чем можно кормить кошку кроме сухого корма – безопасные варианты

Некоторые владельцы кошек считают, что кормить их одним лишь магазинным кормом мало, и стараются дополнить питание пищей, которую употребляют сами. Однако не все продукты, которые мы едим, безопасны для пушистых любимцев, сообщает Zakon.kz.

Например, ни у кого не возникает сомнений о молоке, которое щедро льют в чашки кошек. Однако напиток этот может принести больше вреда, чем пользы, так как организм взрослых кошек очень плохо усваивает лактозу.

Pravda.ru собрала советы опытных владельцев о том, какие продукты можно включить в рацион кошки, чтобы она оставалась здоровой и довольной.

Мясо

Кошки очень его любят. Но не все его виды одинаково полезны. Владельцам советуют избегать свинины и баранины, а также жареного мяса, которое может навредить кошке. Лучший выбор – говядина, курица и мясо кролика. Желательно давать мясо в сыром виде, но предварительно его нужно выморозить в течение 72 часов. Если сырое мясо не подходит, его можно сварить или просто обдать кипятком.

Рыба

Раз в неделю можно побаловать кота рыбой. Но! Во-первых, следует выбирать только морскую рыбу, а не речную. Во-вторых, лучше всего выбирать бескостную рыбу, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Яичный желток

Яичный желток – кладезь полезных веществ для кошки. Животноводы советуют сварить куриное яйцо, отделить желток от белка и предложить питомцу желтую часть. Перепелиные яйца можно давать кошке целиком.

Крупы

Рис и гречка могут стать полезным дополнением к основному рациону кошки. Главное – не переусердствовать: достаточно двух чайных ложек сваренной крупы.

Овощи

Некоторые овощи тоже могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону кошки. Морковь и огурцы – отличные варианты, которые не только разнообразят меню, но и обеспечат питомца необходимыми витаминами.

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