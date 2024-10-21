Как часто и чем лучше кормить кошек

Правила кормления кошек, если вы решили придерживаться магазинного питания без привлечения домашней еды, достаточно просты. Зоологи советуют соблюдать лишь несколько несложных моментов, сообщает Zakon.kz.

Как часто кормить кошку?

Как отмечают эксперты, частота кормлений зависит от возраста, активности и здоровья кошки:

Котят (до 6 месяцев) можно кормить до 4-5 раз в день небольшими порциями. Котятам требуется больше энергии и питательных веществ для роста.

Юные и взрослые кошки (6 месяцев – 7 лет): 2–3 раза в день. Можно давать еду утром и вечером либо оставлять сухой корм в свободном доступе, если кошка не склонна к перееданию.

Пожилых кошек (старше 7 лет) можно кормить два раза в день, иногда три, если у кошки проблемы с пищеварением или аппетитом.

Если у животного особые потребности, например, из-за болезни или беременности, то лучше подбирать частоту кормления с учетом рекомендаций ветеринара.

Сухой или влажный корм? В чем разница?

Преимущества сухого корма в том, что он дольше хранится и его удобно оставлять в миске. Он полезен для поддержания здоровья зубов, так как разгрызание гранул снижает налет.

Также такой вид корма экономичнее по цене.

Однако он имеет недостатки: содержит меньше влаги (около 10%), что может привести к нехватке жидкости у кошки. И некоторые кошки могут переедать, если сухой корм доступен постоянно.

Преимущества влажного корма в том, что он содержит больше влаги (около 70-80%), что помогает предотвратить обезвоживание и поддерживать здоровье почек. Обладает более насыщенным вкусом и лучше подходит привередливым кошкам.

Есть и недостатки: быстро портится, если оставить в миске. Также он менее удобен для постоянного доступа и дороже по сравнению с сухим кормом.

Для кормления кошек специалисты рекомендуют комбинировать эти два вида . Например, можно давать сухой корм в течение дня, а влажный – утром или вечером как угощение.

"Важно следить за тем, чтобы кошка всегда имела доступ к чистой питьевой воде, особенно если она ест в основном сухой корм. Также следует соблюдать рекомендации по порциям, указанные на упаковке корма, чтобы избежать переедания и ожирения", – отмечают зоологи.

Поддержание правильного режима питания поможет вашей кошке быть здоровой и активной на протяжении всей жизни.

Если вы пожелаете добавить что-то кроме магазинного корма, то об этом мы писали здесь.