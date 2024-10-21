Как часто и чем лучше кормить кошек
Как часто кормить кошку?
Как отмечают эксперты, частота кормлений зависит от возраста, активности и здоровья кошки:
Котят (до 6 месяцев) можно кормить до 4-5 раз в день небольшими порциями. Котятам требуется больше энергии и питательных веществ для роста.
Юные и взрослые кошки (6 месяцев – 7 лет): 2–3 раза в день. Можно давать еду утром и вечером либо оставлять сухой корм в свободном доступе, если кошка не склонна к перееданию.
Пожилых кошек (старше 7 лет) можно кормить два раза в день, иногда три, если у кошки проблемы с пищеварением или аппетитом.
Если у животного особые потребности, например, из-за болезни или беременности, то лучше подбирать частоту кормления с учетом рекомендаций ветеринара.
Сухой или влажный корм? В чем разница?
Преимущества сухого корма в том, что он дольше хранится и его удобно оставлять в миске. Он полезен для поддержания здоровья зубов, так как разгрызание гранул снижает налет.
Также такой вид корма экономичнее по цене.
Однако он имеет недостатки: содержит меньше влаги (около 10%), что может привести к нехватке жидкости у кошки. И некоторые кошки могут переедать, если сухой корм доступен постоянно.
Преимущества влажного корма в том, что он содержит больше влаги (около 70-80%), что помогает предотвратить обезвоживание и поддерживать здоровье почек. Обладает более насыщенным вкусом и лучше подходит привередливым кошкам.
Есть и недостатки: быстро портится, если оставить в миске. Также он менее удобен для постоянного доступа и дороже по сравнению с сухим кормом.
Для кормления кошек специалисты рекомендуют комбинировать эти два вида. Например, можно давать сухой корм в течение дня, а влажный – утром или вечером как угощение.
"Важно следить за тем, чтобы кошка всегда имела доступ к чистой питьевой воде, особенно если она ест в основном сухой корм. Также следует соблюдать рекомендации по порциям, указанные на упаковке корма, чтобы избежать переедания и ожирения", – отмечают зоологи.
Поддержание правильного режима питания поможет вашей кошке быть здоровой и активной на протяжении всей жизни.
Если вы пожелаете добавить что-то кроме магазинного корма, то об этом мы писали здесь.