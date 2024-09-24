Фольга и скотч: как отучить кошку лазить по столам

Кошкам нравится смотреть на мир свысока. Однако не всех людей кошачье стремление быть выше устраивает. Существует несколько эффективных способов, как отучить питомца лазить наверх или бродить по столу, сообщает Zakon.kz.

Лишить надежной опоры

Возьмите легкий пластиковый поднос или разделочную доску. Поставьте на край стола так, чтобы поднос немного нависал над полом, а на другую часть подноса поставьте небьющуюся пустую посуду. Когда животное запрыгнет на поднос, тот опрокинется, упадет на пол, а вода обрызгает питомца. Все это вряд ли понравится животному, в следующий раз кот может не решиться исследовать такую столешницу.

Двусторонний скотч

Попробуйте использовать двусторонний скотч на столешнице. Кошки не любят липкие ощущения на лапах. Надо подобрать такую клейкую ленту, чтобы она была достаточно липкой и закрепилась на мебели, но не настолько липкой, чтобы повредить сам стол или лапы кошки. Специальные ленты продаются в зоомагазинах и на маркетплейсах.

Не оставлять еду на столе

Профилактическая мера, чтобы отвадить кошку от стола, – лишить ее причины туда залезть. Не оставляйте продукты на столе, чтобы не привлекать излишнее внимание питомца.

Коврик для дрессировки домашних животных

Еще вариант – приобрести специальный коврик для дрессировки домашних животных, который служит отпугивателем питомцев от определенной мебели, в том числе от кухонного стола. Такие коврики работают от батареек. Легкий эффект вибрации или слабый статический разряд даст понять кошке, что данную поверхность надо обходить стороной.

Фольга

Застелите столешницу пекарской фольгой, зафиксировав ее по краям. Когда животное в очередной раз решит забраться на стол, оно столкнется с тем, что лапы начнут прилипать к поверхности, а когти – скользить по алюминиевой фольге, издавая неприятные звуки. Это вряд ли понравится питомцу.

Коврик с закругленными шипами

Такое специальное приспособление, как отмечено в публикации издания РБК Life, защитит от посягательств кота комнатные горшки с растениями и мебель, в том числе столешницы. Кончики шипов закруглены, поэтому не причинят вреда лапкам кошки.

Надо закрепить колючий коврик на интересующей кота поверхности скотчем. Когда животное в следующий раз решит навестить стол, то столкнется с неприятными ощущениями и ретируется в более подходящее для исследований и отдыха место.

Предоставить альтернативу

Обязательно предусмотрите для кошки достаточно высокие локации, где она сможет находиться над полом, желательно в той же комнате, где стоит стол, к которому вы пытаетесь ее не подпускать.

Кошачье дерево или домик. Также можно предложить животному специальный кошачий гамак.

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