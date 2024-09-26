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Астрологический прогноз на 26 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 05:37 Фото: pixabay
Астрологи составили зодиакальный прогноз на 26 сентября 2024 года. В этот день представителям некоторым знакам придется твердо отстаивать личные границы, сообщает Zakon.kz.

Овен

Главное для Овнов – не растеряться в самый ответственный момент, принять решение самостоятельно, пропустив мимо ушей советы доброжелателей. Близкие люди будут восхищены вашими достижениями и искренне рады вашим успехам. Вторая половина дня отлично подходит для организации светских мероприятий.

Телец

Тельцам предстоит принять сложное решение, разобраться в крайне запутанной ситуации, а заодно выяснить нечто очень неприятное. Но в целом картина не безнадежна. Вы бодры и полны сил, и этого достаточно, чтобы справиться с влиянием неблагоприятных тенденций. Подходящий день для того, чтобы повидаться с давними знакомыми.

Близнецы

Близнецам придется много работать. К счастью, вы можете рассчитывать на своих единомышленников: они всегда рядом, охотно выполняют ваши поручения, щедро держатся интересными идеями. И все же день утомителен. К исходу его вы почувствуете, что нуждаетесь в эмоциональной поддержке, а также в отдыхе. Проведите вечер с близким человеком, это поможет восстановить силы.

Рак

Ракам очень важно не допустить вмешательства посторонних в вашу личную жизнь. Чем лучше вы охраняете свои границе, тем меньше вероятность неприятностей и проблем. Помните, что с собственным мнением нужно считаться ничуть не меньше, чем с распространенными убеждениями и традициями.

Лев

У Львов возможно урегулирование давних разногласий с руководством, юридических тяжб, конфликтов с представителями органов власти. Этот день подходит для общения с близкими, а также дружеских встреч и романтических свиданий. Вам достаточно захотеть понравиться кому-то, чтобы произвести на эту особу самое благоприятное впечатление.

Дева

Для Дев это не лучший день. Резко портится настроение, возникает потребность в спокойном, уединенном отдыхе, но, к сожалению, звезды не собираются делать вам такого подарка. Давние противоречия, которые вы долго и старательно сглаживали, вновь дают о себе знать, и самым неприятным образом. В такой день требуется немало душевных сил, чтобы сохранить спокойствие.

Весы

У Весов могут возникнуть финансовые трудности, не исключено, что вам откажут в выдаче кредита или получении какого-то пособия, иной материальной помощи. Эмоциональный фон дня не благоприятен, вы более раздражительны и нетерпеливы, чем обычно. Следите за тем, что говорите: вы слишком легко обижаете людей, которых любите.

Скорпион

Наедине с собой вы чувствуете себя вполне комфортно и ничуть не скучаете. Скорпионам в голову приходят необычные мысли, интересные идеи, заслуживающие внимания и обдумывания. Если вы склонны вести дневник, напишите о переживаниях и размышлениях этого дня подробно – позже вам пригодится эта запись.

Стрелец

Ваше настроение часто меняется, и ваших близких это порой ставит в тупик. Вам удается плодотворно работать, решать текущие задачи и строить далеко идущие планы. Но, положа руку на сердце, нельзя не признать, что вся эта полезная деятельность вас очень утомляет. Вы предпочли бы провести этот день в праздности.

Козерог

Снижен творческий потенциал, наблюдается некоторый недостаток хороших идей, и найдется немало людей, которые с удовольствием вам на это укажут. Козерогам можно заниматься рутинными делами, решением текущих вопросов. Там, где достаточно знаний и опыта, вы не допускаете ошибок. А вот с задачами, требующими нестандартного подхода, справиться едва ли удастся.

Водолей

Водолеям придется провести довольно много времени в обществе людей, не внушающих вам симпатии. День отлично подходит для самостоятельной работы, учебы и творческой деятельности. Сосредоточьтесь на том, что вам по силам, и не пытайтесь изменить несправедливый мир. День можно провести если не приятно, то хотя бы с пользой.

Рыбы

Некоторых привлекают ваша вспыльчивость и открытость, но гораздо больше будет людей, которые постараются держаться от вас подальше. Крайне агрессивно реагируя на любые вмешательства в свою жизнь, вы портите отношения с теми, кто мог бы помочь и справиться со временными трудностями, и решить какие-то глобальные задачи.

Ранее астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет.

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