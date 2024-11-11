Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп на 11 ноября 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Влияние позитивных тенденций идет на спад, у вас становится все больше причин для волнений и тревог. Интуиция Овнов не подводит, так что самое время стелить соломку, искать пути отступления и вообще проявлять предусмотрительность. Не исключены конфликты со старшими родственниками, которым покажутся опасными ваши планы на будущее.

Телец

Жизнь становится все лучше, позитивные тенденции набирают силу. Это подходящий день для реализации смелых замыслов. Тельцам можно приступать к сложным и важным делам, начинать работать на новом поприще. Используйте этот день, чтобы пообщаться с друзьями, провести время в приятной компании. Вы получите не только позитивные эмоции, но и интересную тему для развлечений.

Близнецы

Звезды сменили гнев на милость – а это значит, что у Близнецов будет возможность привести свои дела в порядок, достичь поставленных целей и продемонстрировать свои таланты. На вторую половину дня можно планировать поездки, занятия спортом, танцы, светские мероприятия и, конечно, романтические свидания.

Рак

У Раков возможно появление новых союзников. Они надеются извлечь из сотрудничества с вами какую-то личную выгоду, но все же будут очень и очень полезны. Не исключены споры с близкими, возможны разногласия из-за денег или имущества. Несмотря на внешнюю эмоциональность, вы проявляете похвальное хладнокровие и не поддаетесь на провокации и манипуляции.

Лев

Отличный день. Вы способны добиться всего, чего захотите, причем получаете желаемое точно в срок, и именно в том виде, в каком хотели. Львам можно использовать этот день для новых начинаний, переговоров, встреч, публичной деятельности. Вы не оставляете без внимания подсказки интуиции и именно благодаря им выбираете того, кто вам действительно нужен.

Дева

Девам очень важна осторожность в финансовых делах, без нее потери могут быть значительными. Желательно найти время для общения с близкими людьми: им очень нужны ваши внимание и забота. Возможно восстановление отношений, которые были прерваны из-за ошибки или недоразумения. Однако будьте внимательны – есть риск совершить повторную прогулку по уже знакомым граблям.

Весы

Не рассчитывайте на везение. Получить желаемое можно, но для этого Весам придется, во-первых, потрудиться, а во-вторых, воспользоваться помощью какой-то влиятельной особы. Если у вас нет щедрого и доброго покровителя, вероятность достижения успеха снижается. Высок жизненный потенциал, ваши запасы энергии почти неисчерпаемы.

Скорпион

Ничего особенного – отличный день для подготовки к чему-то важному и значительному, но не более того. Ни легких побед, ни всеобщего признания, ни заметных денежных поступлений звезды Скорпионам не обещают. Стоит быть внимательнее к мелочам: есть шанс заметить подсказку судьбы и немедленно ею воспользоваться. Не исключены семейные конфликты. Возникать они будут не по вашей вине.

Стрелец

Стрельцов ждет трудный день. Соберитесь с силами, сосредоточьтесь и будьте готовы к тому, что препятствия придется преодолевать самостоятельно, ни от кого не ожидая помощи, поддержки или совета. В этом есть свои плюсы: никто не мешает вам выбирать тот путь, который кажется вам наиболее привлекательным. Удается избежать ссор с близкими, даже если кто-то эти ссоры активно провоцирует.

Козерог

Для Козерогов этот день, безусловно, хорош. Вы добиваетесь результатов, о которых другие даже мечтать не могут, а идеи, приходящие в вашу голову, окружающим покажутся, по меньшей мере, гениальными. Деловые успехи не идут ни в какое сравнение с победами, которые вы легко и грациозно одерживаете на личном фронте. Тут вам удается даже самое невероятное, немыслимое и невозможное.

Водолей

Сегодня вы экономите силы – это тоже неплохо. Гармонично складываются отношения со старшими родственниками, а вот поладить с ровесниками и теми, кто младше, будет значительно труднее. Водолеям-родителям придется проявить чудеса терпения, понимания и снисходительности.

Рыбы

Рыбам этот день покажется нелепым, несуразным. Никак не удается приспособиться к его ритму, вы то и дело попадаете в неловкие или смешные ситуации. Ваша детская непосредственность, совсем недавно добавлявшая вам обаяния и привлекательности, раздражает окружающих. Не торопитесь заключать сделки.

Ранее астрологи составили гороскоп для представителей всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября.

