Непростой день: гороскоп на 20 сентября

Астрологи составили зодиакальный прогноз на 20 сентября для представителей всех знаков. Этот день будет богат на события, сообщает Zakon.kz.

Овен

Пришло время заняться делом, которое вы долго откладывали. У начальников Овнов может возникнуть конфликт с подчиненными: представители знака требуют очень многого, а распоряжения отдают несколько противоречивые. Зато Овны исполнители смогут показать, что являются совершенно незаменимыми сотрудниками.

Телец

Тельцов изрядно раздражают череда мелких дел и необходимость поддерживать близкие отношения с людьми, не понимающими и не одобряющими вас. Очень трудно понять, кто действительно поддерживает вас, а кто лишь делает вид. Внутренний голос молчит, и вы пребываете в полной растерянности.

Близнецы

Вас ждет довольно неприятная поездка. Не желательно отправляться в путь в одиночку, лучше взять с собой человека, который сможет морально поддержать вас в трудной ситуации. Расходы, связанные с путешествием, окажутся очень высокими. Возможна потеря важных документов. Близнецы, которым удастся провести день дома, сначала немного поскучают, а потом найдут себе в меру увлекательное, но очень полезное занятие.

Рак

У Раков появляется желание вернуться в прошлое – возродить заброшенный проект, восстановить старые связи, вернуть давних друзей. В этом не было бы ничего плохого, если бы причиной была простая ностальгия. Но все гораздо серьезнее: вы чувствуете приближение перемен и пытаетесь спрятаться от них, возродив минувшее. Это совершенно бессмысленно – перемены вас все равно найдут.

Лев

Для Львов этот день будет связан с весьма неприятным открытием личного характера. Вы задумаетесь о том, что же можно предпринять – и, к собственному удивлению, довольно быстро найдете даже не один, а несколько вполне удачных выходов из положения. Способность быстро угадывать чужие мотивы, намерения и желания очень помогает в общении с малознакомыми людьми.

Дева

Сегодня Девам придется себе признаться, что они кое в чем виноваты. Это самый трудный момент дня. Когда вы перестанете отрицать очевидное, дела пойдут на лад. Вас многие хвалят, поддерживают и одобряют. Всем, кто говорит вам приятные вещи, можно доверять. Не ждите подвоха, доверяйте тем, кому хочется – вы можете себе это позволить.

Весы

Весы сожалеют о невозможности исправить какие-то ошибки, которые были совершены ранее. Постарайтесь воспринять этот жизненный урок со всем возможным спокойствием. Найдите время для общения с людьми, жизненному опыту которых вы доверяете, чьи взгляды и принципы уважаете. Этот день хорошо подходит для того, чтобы учиться у мудрых, следовать их примеру.

Скорпион

Скорпионы находятся в подавленном настроении: представителей знака раздражают и они сами, и окружающие. У кого искать утешения, непонятно – вас больше критикуют, чем жалеют и поддерживают. Поддержать других вы вряд ли сможете, но, впрочем, и особенной необходимости в этом нет, можно сосредоточиться на собственных делах.

Стрелец

Заранее примиритесь с мыслью о суете, спешке и то и дело возникающих недоразумениях. Ваши успехи последнего времени заставляют беспокоиться и волноваться крайне неприятную особу. Она постарается вмешаться в вашу жизнь, воздвигнуть пару-тройку препятствий на вашем пути. Эту опасную деятельность нужно вовремя заметить и пресечь.

Козерог

Ваши безусловные успехи могут разозлить недоброжелателей, но беспокоиться Козерогам не стоит: ничьи враждебные действия не будут иметь ни малейшего значения или влияния. Очень хорош этот день для больших жизненных начинаний, осознанных и глобальных перемен в судьбе. Сейчас вы готовы принять и озвучить решение, к которому подсознательно шли все последние месяцы.

Водолей

День принесет Водолеям приятные известия, а также информацию, которая позволит вам решить несколько важных вопросов. Можно делать покупки, лучше всего приобретать яркую нарядную одежду: она вам вскоре пригодится. А небольшая статуэтка или игрушка, купленная или полученная в подарок, станет вашим талисманом.

Рыбы

Рыбы оказываются в самом незавидном положении. Попытавшись выступить миротворцами в сражении мощных сил, представители знака нажили себе влиятельных врагов. Сейчас вам пригодится умение стоять на своем, игнорируя провокации, сопротивляясь самым хитрым манипуляциям. Недоброжелатели попытаются дезинформировать вас, поэтому не ленитесь проверять любые поступающие сведения.

Ранее астрологи пришли к выводу, что в распределении знаков зодиака по уровню самовлюбленности первое место занимают Львы.

