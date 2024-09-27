Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев

Британка Керри Брук скинула за восемь месяцев 50 кг и теперь делится секретами такого успеха с подписчиками в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Конечно, женщине пришлось кардинально изменить свой образ жизни, чтобы постройнеть. А до этого момента, пока она весила около 130 кг, Керри "ненавидела" свою внешность, описывая фигуру как "автобус", пишет The Sun.

Британка утверждает, что ей удалось сбросить 50 кг менее чем за год благодаря небольшим, но эффективным методам.

Во-первых, это ежедневные прогулки. По словам женщины, одним из ключевых компонентов успеха и здорового образа жизни являются ходьба. Это может показаться не таким и сложным, но такая низкоинтенсивная кардио тренировка – фантастический инструмент для потери веса.

"Гуляйте каждый день по 20 минут. Найдите что-то, что вам нравится, ходите и смотрите на это каждый день", – сказала Керри.

Во-вторых, она воспользовалась интервальным голоданием. Это план питания, при котором люди чередуют голодание и прием пищи по графику, обычно придерживаясь пищевого окна 16:8 (16 часов без еды и 8 часов приемов пищи).

Многие знаменитости и влиятельные лица доверяют этому методу. Исследования показывают, что интервальное голодание, которое, например, любит Дженнифер Энистон, может помочь в потере веса и контролировать уровень холестерина.

В-третьих – кето-диета. Керри Брук в своих соцсетях активно делится рецептами в рамках этой диеты.

Кето-диета предполагает употребление большого количества "хороших" жиров для подавления чувства голода, а также отказ от углеводов и умеренное потребление белка. Согласно исследованиям, она не только повышает уровень энергии, но и помогает ускорить процесс похудения.

И четвертое правило , которого придерживалась счастливая обладательница стройного тела – это вера в себя. По словам Керри, это не менее важное правило – говорить себе: ''Ты сможешь это сделать. Тебя ничто не остановит, кроме тебя самого".

К слову, женщина утверждает, что не изнуряла себя тяжелыми тренировками в спортивном зале. Однако по ее публикациям можно понять, что она все же прибегает к спортивной активности в домашних условиях.

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