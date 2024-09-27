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Чем опасен повышенный аппетит осенью

Чем опасен повышенный аппетит осенью, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 09:28 Фото: pxhere
Российский диетолог Анастасия Тараско рассказала, чем опасен повышенный аппетит осенью. А ведь именно после солнечных теплых дней с наступлением непогоды хочется больше высококалорийной еды. Поэтому зачастую осенний период может быть связан с набором массы тела, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, есть несколько причин, которые могут повлиять на сильные колебания аппетита.

Среди них неправильное питание, сезонная усталость, апатия, снижение настроения.

В продолжении Тараско отмечает, что некоторые чувствительные люди могут на это реагировать и ошибочно принимать пониженное настроение за чувство голода.

"Возможно, нужна не еда, а положительные эмоции, физическая активность, общение с друзьями, качественный сон".Анастасия Тараско

Кроме того, эксперт рекомендует осенью сократить употребление алкоголя, сладкого и мучного.

Как отмечено в публикации издания "АиФ", следует отдавать предпочтение горячим блюдам на мясном бульоне. Горячая пища позволит организму согреться без дополнительного разгона метаболизма.

Впрочем, в некоторых случаях повышенный аппетит может сигнализировать о проблемах со здоровьем, особенно, если есть жалобы. Тараско советует не медлить и обратиться за консультацией к специалистам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

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Анастасия Московчук
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