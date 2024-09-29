Терпение и радостные встречи: воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 29 сентября, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день удел Овна – помогать окружающим, особенно близким. У вас может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Овен способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Тельцом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа вы сегодня будете чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца вам просто не будет равных.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Близнецы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат, и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Рак (21 июня – 22 июля)

В повседневных задачах Рак может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми, наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Рака, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вас ждет много встреч – и запланированных, и внезапных, каждая из которых может оказаться неслучайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Льва способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Девы, и она вполне способна им ее оказать. День наделяет ее уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать ее совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня ее советы будут отличаться продуманностью, Дева способна ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать ими: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Весам провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Весы окажутся против воли втянутыми в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет им ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Скорпиона. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Скорпион настроен скорее на творческий, чем на деловой лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Скорпион – настоящий телепат.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных людей – если только всерьез зададитесь этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное – не сидеть, сложа руки. Стрелец сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Отличный день для Козерога! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании и придется решать, кто интереснее. Сегодня Козерог способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, такая уж особенность у этого дня.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими. Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ, так и тайные ниточки, за которые Водолей способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Водолей получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Если у Рыб намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, им будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Вы сумеете посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности, а заодно наделяет мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает вам сегодня успех в переговорах и вообще в любых делах, где нужно уметь общаться.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта1001goroskop.