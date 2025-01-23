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Почему Скорпиона, Деву и Козерога невозможно обмануть

Почему Скорпиона, Деву и Козерога невозможно обмануть, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 09:22 Фото: pexels
Астрология утверждает, что каждый представитель зодиакального круга обладает уникальными способностями. Некоторые из них даже обладают почти мистической интуицией, благодаря которой их невозможно обмануть, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, эти знаки замечают мельчайшие детали, улавливают ложь и распознают скрытые намерения.

Именно этих трех представителей зодиакального круга невозможно провести, как бы вы не старались.

Скорпион

К примеру, эмоциональные Скорпионы славятся своей природной проницательностью и острым умом. Они способны "читать" людей, словно открытую книгу. Этот знак чувствует фальшь на интуитивном уровне.

Главный козырь Скорпионов, как утверждает Марианна Басс, – умение задавать правильные вопросы. Скорпион редко открыто показывает, что что-то заподозрил, но будет внимательно наблюдать за вами, пока не раскроет истину.

Дева

Далее идут Девы, обладающие аналитическим складом ума и вниманием к деталям. Если что-то не сходится, мечтательная Дева моментально это почувствует. Ее практичность и логика позволяют ей избегать ловушек, в которые попадают другие. Более того, они заранее предугадывают возможные хитрости, потому что привыкли готовиться к любым сценариям.

Козерог

Замыкают тройку трудолюбивые Козероги. Они отличаются невероятной мудростью и скептицизмом. Козероги не верят словам, пока не увидят подтверждения делами. Благодаря этому их практически невозможно ввести в заблуждение. Более того, этот знак обладает сильной интуицией, которая помогает ему распознать ложь еще до того, как обманщик успеет закончить свою речь.

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Ранее мы подробно рассказывали о Скорпионах. Они всегда вызывали противоречивые чувства. Люди, рожденные с 23 октября по 21 ноября, обладают уникальной аурой и сложным характером. Но так ли опасен Скорпион, или же этот мрачный образ – всего лишь маска, скрывающая ранимую душу, рассказала таролог Галина Янко.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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