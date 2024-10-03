Секреты успешной параллельной парковки на экзамене: инструкция для кандидатов в водители

Фото: Instagram/gov4c.kz

В Казахстане при сдаче практического экзамена кандидату в водители на выполнение одного из сложных упражнений – "Параллельная парковка задним ходом" – выделяется не более 2 минут. О том, как правильно его сдать – в материале Zakon.kz.

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