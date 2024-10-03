Секреты успешной параллельной парковки на экзамене: инструкция для кандидатов в водители
Фото: Instagram/gov4c.kz
В Казахстане при сдаче практического экзамена кандидату в водители на выполнение одного из сложных упражнений – "Параллельная парковка задним ходом" – выделяется не более 2 минут. О том, как правильно его сдать – в материале Zakon.kz.
Пошаговой инструкцией для успешного выполнения "Параллельной парковки задним ходом" 2 октября 2024 года поделилось НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":
- для того, чтобы правильно выполнить это упражнение, водителю необходимо включить правый указатель поворота и подъехать к зоне парковки так, чтобы заднее правое колесо оказалось на одном уровне с передним левым углом парковочного места;
- затем необходимо включить аварийную сигнализацию, вывернуть руль вправо и начать движение задним ходом;
- продолжать движение, пока в левом зеркале не появится задний правый угол парковки;
- после чего необходимо выровнять руль и медленно продолжать движение до тех пор, пока правое заднее колесо не коснется контрольной линии;
- далее вывернуть руль влево и, продолжая движение, установить автомобиль так, чтобы переднее и заднее правые колеса находились на линии фиксации.
"Будьте внимательны на дорогах!" – попросили водителей в госкорпорации.
Ранее в "Правительстве для граждан" рассказали, могут ли иностранцы получить водительские права в Казахстане.
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