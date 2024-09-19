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Законодательство РК

Могут ли иностранцы получить водительские права в Казахстане

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:09 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 19 сентября 2024 года, рассказали, могут ли граждане другой страны получить водительские права в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

С таким интересным вопросом в госкорпорацию обратился иностранец.

"Вы можете получить водительские права, если у вас есть вид на жительство в Казахстане. Требования для кандидатов такие же, как и для граждан РК", – ответили ему в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Если же у иностранцев уже есть водительские права, выданные в их стране, и вид на жительство в Казахстане, то для того, чтобы получить водительское удостоверение в РК, им необходимо предоставить:

  • удостоверение личности;
  • медицинскую справку 073/у;
  • оплатить госпошлину (1,25 МРП – 4615 тенге).
"Кроме этого, нужно сдать теоретический экзамен", – добавили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Ранее мы писали, в каких случаях казахстанцам нужно менять водительское удостоверение, куда обращаться по этому вопросу и какие документы необходимы.

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