В Астане минивэн снес автобусную остановку возле Центрального парка – кадры с места ДТП

В Астане водитель задним ходом повредил автобусную остановку. Инцидент произошел на парковке Центрального парка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 5 января в Департаменте полиции столицы, установлено, что при начале движения задним ходом водитель автомобиля Toyota Alphard перепутал педали газа и тормоза, в результате чего совершил наезд на автобусный павильон. От удара было разбито стекло остановки.

Пострадавших нет. По данному факту полицейскими составлен административный протокол. Автомобиль водворен на специализированную стоянку. Ущерб, причиненный имуществу, будет взыскан в установленном законом порядке.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости повышенной внимательности при управлении транспортными средствами, особенно в местах массового пребывания людей и зонах отдыха.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Актау женщина за рулем легковушки столкнулась с тепловозом на переезде.