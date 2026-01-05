#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Происшествия

В Астане минивэн снес автобусную остановку возле Центрального парка – кадры с места ДТП

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 20:34 Фото: Zakon.kz
В Астане водитель задним ходом повредил автобусную остановку. Инцидент произошел на парковке Центрального парка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 5 января в Департаменте полиции столицы, установлено, что при начале движения задним ходом водитель автомобиля Toyota Alphard перепутал педали газа и тормоза, в результате чего совершил наезд на автобусный павильон. От удара было разбито стекло остановки.

Пострадавших нет. По данному факту полицейскими составлен административный протокол. Автомобиль водворен на специализированную стоянку. Ущерб, причиненный имуществу, будет взыскан в установленном законом порядке.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости повышенной внимательности при управлении транспортными средствами, особенно в местах массового пребывания людей и зонах отдыха.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Актау женщина за рулем легковушки столкнулась с тепловозом на переезде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Астанчанина арестовали за то, что он "боролся" с автобусной остановкой
20:40, 13 сентября 2024
Астанчанина арестовали за то, что он "боролся" с автобусной остановкой
На территории автобусного парка в Астане разгорелся пожар
01:13, 17 октября 2024
На территории автобусного парка в Астане разгорелся пожар
В Аркалыке пьяный водитель снес автобусную остановку
20:09, 17 марта 2023
В Аркалыке пьяный водитель снес автобусную остановку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: