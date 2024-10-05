Назван неочевидный способ укрепить близость с любимым человеком

Сомнолог Линдси Браунинг рассказала, что для некоторых пар раздельный сон может быть тревожным сигналом, но в то же время все больше партнеров выбирают ночной отдых в разных комнатах и называют его действенным способом укрепления отношений, сообщает Zakon.kz.

Этот неочевидный способ, который поможет сделать близость с партнером крепче, эксперт назвала в комментарии для Mirror.

По мнению Браунинг, сон в разных кроватях позволят лучше высыпаться, особенно тем, чьи партнеры храпят или активно двигаются во сне. Это помогает чувствовать себя бодрыми и спокойными в течение всего дня.

"К тому же, когда вы хорошо отдохнули, вы можете быть более энергичным, иметь отличное настроение и быть более восприимчивым к физической близости с партнером", – добавила врач.

Чтобы наладить удовлетворяющий обоих партнеров раздельный сон, важно обсудить все детали, продолжила Браунинг. По ее словам, необходимо объяснить, почему возникло желание спать отдельно, и дать знать партнеру, что его любят и ценят.

Эксперт добавила, что сон в разных кроватях не означает, что партнеры не могут проводить время друг с другом перед ночным отдыхом.

"Во время сна в одной постели происходит выброс гормона счастья окситоцина. Именно поэтому важно все равно проводить время вместе перед сном. Посмотрите вместе фильм, прижавшись друг к другу, или запланируйте свидание, чтобы у вас оставалось время, которого вы с нетерпением ждете", – подытожила Браунинг.

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