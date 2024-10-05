Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Назван неочевидный способ укрепить близость с любимым человеком

любовь, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 11:42 Фото: pixabay
Сомнолог Линдси Браунинг рассказала, что для некоторых пар раздельный сон может быть тревожным сигналом, но в то же время все больше партнеров выбирают ночной отдых в разных комнатах и называют его действенным способом укрепления отношений, сообщает Zakon.kz.

Этот неочевидный способ, который поможет сделать близость с партнером крепче, эксперт назвала в комментарии для Mirror.

По мнению Браунинг, сон в разных кроватях позволят лучше высыпаться, особенно тем, чьи партнеры храпят или активно двигаются во сне. Это помогает чувствовать себя бодрыми и спокойными в течение всего дня.

"К тому же, когда вы хорошо отдохнули, вы можете быть более энергичным, иметь отличное настроение и быть более восприимчивым к физической близости с партнером", – добавила врач.

Чтобы наладить удовлетворяющий обоих партнеров раздельный сон, важно обсудить все детали, продолжила Браунинг. По ее словам, необходимо объяснить, почему возникло желание спать отдельно, и дать знать партнеру, что его любят и ценят.

Эксперт добавила, что сон в разных кроватях не означает, что партнеры не могут проводить время друг с другом перед ночным отдыхом.

"Во время сна в одной постели происходит выброс гормона счастья окситоцина. Именно поэтому важно все равно проводить время вместе перед сном. Посмотрите вместе фильм, прижавшись друг к другу, или запланируйте свидание, чтобы у вас оставалось время, которого вы с нетерпением ждете", – подытожила Браунинг.

Ранее эндокринолог рассказала, что случится с организмом, если долго не спать.

Читайте также

астрология, карта, зодиаки
Удача и порядок в делах: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Смородина помогает укрепить иммунитет и похудеть
Какая ягода помогает укрепить иммунитет и похудеть
гороскоп на ближайшие выходные
Каких знаков зодиака в ближайшие выходные ждут насыщенные события
Андрей Дюсупов
2024 год Психология Семья Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: