Почему страх превращается в фобию и как этого избежать: советы психотерапевта

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук заявила о том, что страх является естественной реакцией на реальную угрозу, тогда как фобия представляет собой иррациональный и навязчивый страх, не соответствующий реальной опасности, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказал RT, что одним из главных признаков фобии становится несоразмерная реакция на ситуацию, которая объективно не представляет угрозы. Человек начинает избегать пугающего объекта или обстоятельств, ограничивая свою повседневную жизнь.

О фобии также могут свидетельствовать потеря контроля и длительный страх, который сохраняется месяцами. При этом появляются физические симптомы – сердцебиение, потливость, дрожь и ощущение удушья. Они способны возникать даже при одном воспоминании о пугающей ситуации.

Риск развития фобии повышают тревожность, генетическая предрасположенность, травмирующий опыт и особенности семейного окружения. Например, паническая атака в лифте или самолете может заставить мозг связать конкретную ситуацию с опасностью.

Психотерапевт отметил, что постоянное избегание страха может способствовать развитию фобии. В терапии применяется постепенное и контролируемое столкновение с пугающим стимулом. Дополнительно помогают дыхательные упражнения, практики осознанности и дневник тревоги.

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