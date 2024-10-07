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Как перейти от легких отношений к серьезным – психолог

Как перейти от легких отношений к серьезным, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 03:59 Фото: pexels
У многих людей сложности в личной жизни возникают не на этапе знакомства и формирования взаимной симпатии, а позже: нелегко бывает перевести отношения без обязательств в серьезные и долгосрочные. Психологи рассказали как это сделать, сообщает Zakon.kz.

Психологи подготовили пять советов, которые помогут влюбить в себя человека, не прибегая к неэтичным манипуляциям.

1. Цените его нынешние достоинства, а не потенциал

Каждому хочется, чтобы его принимали и любили таким, какой он есть, но многие начинают встречаться, думая в первую очередь о потенциале партнера – о том, каким он, возможно, станет через пять лет с их помощью.

Но партнер – не ваш проект. Если вы ожидаете, что он изменится, он почувствует, что вы не цените его таким, какой он есть сейчас.

2. Создайте для него ощущение эмоциональной безопасности

Что это такое? Это значит, что партнер знает: он может свободно делиться с вами своими мыслями, чувствами и желаниями, не опасаясь осуждения.

Нужно понимать, когда решать проблему, предложить помощь, а когда – выслушать. Иногда человек не хочет сейчас заниматься решением проблем, ему нужно выговориться.

3. Поддерживайте легкую и веселую атмосферу в отношениях

Воспоминания о других связаны с тем, что мы пережили вместе. Если вы постоянно интересно и весело проводили время, вы у этого человека будете ассоциироваться с этими приятными чувствами.

4. Не бойтесь быть уязвимым

Секрет для возникновения эмоциональной близости – открыться, разрешить себе быть уязвимым. Когда вы открываете себя настоящего, без прикрас, вы дарите человеку ключ от всех личных уголков вашей души.

5. Дайте партнеру возможность "побегать" за вами

Люди часто спрашивают, что делать, если партнер перестает ими активно интересоваться. Правильным ответом оказывается "ничего". Если вы начнете паниковать, вашими действиями будет управлять страх.

Иногда причина лишь в том, что он один день не писал или не звонил или показался им отстраненным за ужином. Боясь его потерять, они пытаются сами взять контроль над ходом отношений и перегибают палку: начинают названивать, сами все планировать и в целом берут на себя роль лидера, пытаясь направить отношения по желаемому пути.

Отсюда урок: давайте партнеру возможность за вами побегать. Создайте для себя жизнь, которая вам нравится, и он тоже захочет стать ее частью.

Ранее был назван неочевидный способ укрепить близость с любимым человеком.

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