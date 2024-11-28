Как уйти от абьюзера и разорвать с ним отношения – психолог

Избавиться от абьюзера без последствий не так-то просто. Нередко жертва боится даже заговорить о разводе, и для собственной безопасности нужно разработать план, как уйти из отношений. Психологи рассказали, как это сделать на Zakon.kz.

Специалисты объясняют: нездоровые и абьюзивные отношения могут выглядеть по-разному. Даже если партнер не применял к вам физического насилия, это не значит, что в отношениях была здоровая атмосфера.

Если вы чувствовали себя в постоянном напряжении и были вынуждены все время "ходить на цыпочках", боясь спровоцировать его неосторожным словом – это явно не были счастливые и благополучные отношения. Уйти от партнера в такой ситуации – это забота о себе и своем душевном здоровье.

1. Спросите себя: вы действительно готовы уйти?

Если вы еще не до конца решились закончить отношения, вас могут начать одолевать сомнения и фантазии, что все изменится к лучшему, из-за чего вы можете захотеть вернуться к партнеру. Поэтому, прежде чем уходить, спросите себя: вы точно решили закончить все раз и навсегда? Если вы не уверены, возможно, лучше для начала проконсультироваться с психологом.

2. Составьте "план побега" и приготовьте все необходимое заранее

Приготовьте деньги, документы, необходимые вещи. Спрячьте все это в надежном месте (к примеру, отдайте друзьям на хранение) – так, чтобы партнер не смог до них добраться. Определитесь с местом для жилья – желательно таким, где партнер точно не сможет вас найти.

3. Если решились уходить – не тяните

Как только определились с планом и все подготовили – действуйте. Промедление при уходе от абьюзера бессмысленно и может быть даже опасно. Чем быстрее вы начнете действовать, тем меньше шансов, что партнер что-то заподозрит и попытается вам помешать. Попросите помощи и поддержки у друзей или близких, которым вы полностью доверяете.

4. Не оглядывайтесь назад

Самая большая ошибка, которую часто совершают жертвы абьюзеров, пытаясь от них уйти, – это поддержание контактов с бывшим партнером. Нередко начинается ностальгия, вспоминаются радостные моменты отношений и возникает желание их возобновить, что неизменно приводит к повторению абьюза. Поэтому, уходя заблокируйте бывшего партнера во всех мессенджерах и социальных сетях. Если есть возможность – смените номера телефонов и учетные записи.

Ранее психологи перечислили несколько простых правил для женщин, чтобы свидание с новым знакомым прошло безопасно.

