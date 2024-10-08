Запретные темы для беседы на первом свидании назвала психолог

На первом свидании лучше не обсуждать политику, религию, проблемы семьи. Так считает семейный психолог Мария Бояркина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, первые две темы вызывают слишком много разногласий, а последняя превратит встречу в сеанс психотерапевта.

"Относиться к политикам и их реформам можно по-разному. Вероятность, что ваши мнения совпадут, – довольно маленькая. Не обсуждайте бывших возлюбленных, редко воспоминания о них – только позитивного характера. Собеседник может подумать, что вы не отпустили прошлые отношения, начнет сравнивать и т. д. Наравне с политикой не стоит обсуждать религию", – рассказала NEWS.ru Бояркина.

Психолог отметила, что на первом свидании не стоит рассказывать о своей семье в стиле "сериала из 18 273 серий". Если задача стоит узнать другого человека, то лучше выделить главную мысль про семью и упомянуть в контексте.

"Не нужно обсуждать свои комплексы, болезни, страхи. Как правило, хочется быть в приподнятом настроении и не испытывать негатив, допивая медленно сок через трубочку, слушая, как болит колено, вы боитесь потерять работу или волнуетесь из-за двух лишних килограммов", – напомнила Бояркина.

Психолог также не рекомендует "выдавать все свои знания и умения, быть наилучшей версией себя – роботом, а не человеком, фокусироваться на материальных вещах, в том числе финансах и доходах".

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