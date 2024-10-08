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Запретные темы для беседы на первом свидании назвала психолог

Запретные темы для первого свидания, о чем лучше не говорить на первом свидании, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:47 Фото: рixabay
На первом свидании лучше не обсуждать политику, религию, проблемы семьи. Так считает семейный психолог Мария Бояркина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, первые две темы вызывают слишком много разногласий, а последняя превратит встречу в сеанс психотерапевта.

"Относиться к политикам и их реформам можно по-разному. Вероятность, что ваши мнения совпадут, – довольно маленькая. Не обсуждайте бывших возлюбленных, редко воспоминания о них – только позитивного характера. Собеседник может подумать, что вы не отпустили прошлые отношения, начнет сравнивать и т. д. Наравне с политикой не стоит обсуждать религию", – рассказала NEWS.ru Бояркина.

Психолог отметила, что на первом свидании не стоит рассказывать о своей семье в стиле "сериала из 18 273 серий". Если задача стоит узнать другого человека, то лучше выделить главную мысль про семью и упомянуть в контексте.

"Не нужно обсуждать свои комплексы, болезни, страхи. Как правило, хочется быть в приподнятом настроении и не испытывать негатив, допивая медленно сок через трубочку, слушая, как болит колено, вы боитесь потерять работу или волнуетесь из-за двух лишних килограммов", – напомнила Бояркина.

Психолог также не рекомендует "выдавать все свои знания и умения, быть наилучшей версией себя – роботом, а не человеком, фокусироваться на материальных вещах, в том числе финансах и доходах".

Ранее психологи дали советы, как перейти от легких отношений к серьезным.

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