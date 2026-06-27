Психолог раскрыла главную ошибку на первом свидании
По словам специалиста, пишет портал Metropoles, снижение давления возможно, если относиться к свиданию не как к "экзамену", а как к взаимному знакомству.
Она отметила, что волнение перед первым свиданием – это нормальная реакция организма. Учащенное сердцебиение, потные ладони и внутреннее напряжение часто связаны с завышенными ожиданиями и мыслями о том, каким будет результат встречи.
Проблемы начинаются тогда, когда тревога выходит за пределы легкого волнения и начинает мешать естественному поведению, общению и способности получать удовольствие от знакомства.
По словам специалиста, важно сместить фокус с желания произвести впечатление на интерес к собеседнику. Когда человек понимает, что он тоже выбирает и оценивает другого, уровень тревожности заметно снижается.
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