Психолог раскрыла главную ошибку на первом свидании

Психолог из Рибейран-Прету Таис Барбизан рассказала, что тревожность на первом свидании усиливается, когда человек воспринимает встречу как оценку собственной ценности, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, пишет портал Metropoles, снижение давления возможно, если относиться к свиданию не как к "экзамену", а как к взаимному знакомству.

Она отметила, что волнение перед первым свиданием – это нормальная реакция организма. Учащенное сердцебиение, потные ладони и внутреннее напряжение часто связаны с завышенными ожиданиями и мыслями о том, каким будет результат встречи.

Проблемы начинаются тогда, когда тревога выходит за пределы легкого волнения и начинает мешать естественному поведению, общению и способности получать удовольствие от знакомства.

По словам специалиста, важно сместить фокус с желания произвести впечатление на интерес к собеседнику. Когда человек понимает, что он тоже выбирает и оценивает другого, уровень тревожности заметно снижается.

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