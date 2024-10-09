Какое лакомство защищает от диабета и рака кишечника, рассказал диетолог

Британский диетолог Тим Спектор назвал десерт, умеренное потребление которого является профилактикой развития ряда заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, в темном шоколаде имеется количество клетчатки, сопоставимое с цельнозерновым хлебом. Однако содержание какао в сладости должно быть не менее 70%.

Клетчатка в свою очередь способствует хорошему пищеварению, препятствует развитию диабета второго типа, рака кишечника и инсульта, приводит аргументы диетолога Daily Mail.

Вдобавок какао-бобы славятся содержанием органических соединений, оказывающих антиоксидантное действие. В частности, помогают работе сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем чрезмерно увлекаться шоколадом, путь даже темным, не следует. Оптимальная суточная порция составляет всего 20 граммов продукта.

Ранее диетолог рассказала, в чем польза авокадо.