Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какое лакомство защищает от диабета и рака кишечника, рассказал диетолог

Сладость , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 21:51 Фото: pixabay
Британский диетолог Тим Спектор назвал десерт, умеренное потребление которого является профилактикой развития ряда заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, в темном шоколаде имеется количество клетчатки, сопоставимое с цельнозерновым хлебом. Однако содержание какао в сладости должно быть не менее 70%.

Клетчатка в свою очередь способствует хорошему пищеварению, препятствует развитию диабета второго типа, рака кишечника и инсульта, приводит аргументы диетолога Daily Mail.

Вдобавок какао-бобы славятся содержанием органических соединений, оказывающих антиоксидантное действие. В частности, помогают работе сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем чрезмерно увлекаться шоколадом, путь даже темным, не следует. Оптимальная суточная порция составляет всего 20 граммов продукта.

Ранее диетолог рассказала, в чем польза авокадо.

Читайте также

7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Астролог рассказала, кому в октябре улыбнется удача, Володина
Волну счастья и удачи предсказала известный астролог четырем знакам зодиака
Какие признаки могут указывать на рак легких
Какие признаки могут указывать на рак легких
Ирина Мишура
Интересное 2024 год Здоровье Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: