Какое лакомство защищает от диабета и рака кишечника, рассказал диетолог
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Британский диетолог Тим Спектор назвал десерт, умеренное потребление которого является профилактикой развития ряда заболеваний, сообщает Zakon.kz.
По словам эксперта, в темном шоколаде имеется количество клетчатки, сопоставимое с цельнозерновым хлебом. Однако содержание какао в сладости должно быть не менее 70%.
Клетчатка в свою очередь способствует хорошему пищеварению, препятствует развитию диабета второго типа, рака кишечника и инсульта, приводит аргументы диетолога Daily Mail.
Вдобавок какао-бобы славятся содержанием органических соединений, оказывающих антиоксидантное действие. В частности, помогают работе сердечно-сосудистой системы.
Вместе с тем чрезмерно увлекаться шоколадом, путь даже темным, не следует. Оптимальная суточная порция составляет всего 20 граммов продукта.
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