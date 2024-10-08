Что за фрукт-супергерой: в чем польза авокадо
Стоит сразу уточнить, что авокадо содержит как минимум 20 витаминов и минералов.
Среди них магний, калий, медь, железо, цинк и фосфор. Витаминный состав авокадо тоже впечатляет: есть А, Е, С, К и витамины группы В, включая В6 и фолиевую кислоту. Особенно много витамина Е.
Археологи установили, что ацтеки выращивали авокадо уже в третьем тысячелетии до нашей эры и называли его лесное масло.
Диетолог, член консультационно-диетологического центра "Диетологи России" Инесса Бушель, конкретизируя информацию о полезных микроэлементах в авокадо, рассказала изданию Lenta.ru, на что именно они влияют.
- Жирные кислоты препятствуют отложению холестерина.
- Витамин А повышает устойчивость к инфекциям.
- Витамины группы В принимают участие в работе нервной системы и кроветворении.
- Витамин D способствует выработке половых гормонов.
- Калий необходим для поддержания нормальной работы сердца.
- Магний снижает возбудимость центральной нервной системы.
- Медь участвует в кроветворении.
- Йод – незаменимая часть гормонов щитовидной железы.
- Кальций обеспечивает нормальную работу мышц и нервной системы.
- Железо служит для профилактики анемии.
- Фосфор участвует в построении всех клеток организма.
- Антиоксиданты защищают клетки от старения.
- Клетчатка помогает кишечнику бороться с воспалительными процессами.
Авокадо и похудение
Есть мнение, как отмечено в публикации издания ТАСС, что авокадо не подходит для тех, кто следит за калориями. Действительно, злоупотреблять им не стоит. А вот полезные жиры, содержащиеся в нем, способствуют быстрому насыщению, что позволяет дольше обходиться без перекусов.
Лидером в производстве и экспорте авокадо является Мексика. Существует свыше 400 сортов авокадо.
Впрочем, несмотря на все перечисленные плюсы, из-за большого содержания жиров фрукт не стоит употреблять людям с заболеваниями печени и проблемами пищеварения. Также авокадо может вызвать аллергию.
Главный совет специалистов: если собираетесь впервые попробовать авокадо, начните с небольшой порции.
Ранее российский врач общей практики Александр Мясников предупредил об опасности интервального голодания, заявив, что этот метод похудения может способствовать образованию камней в желчном пузыре.