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Что за фрукт-супергерой: в чем польза авокадо

Что за фрукт-супергерой: чем полезно авокадо, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:01 Фото: pxhere
Изначально фрукт авокадо казался нам экзотикой. Но в последние годы он постоянно мелькает в социальных сетях, особенно на страницах тех, кто стремится придерживаться здорового образа жизни. За массу полезных свойств авокадо причисляют к суперфудам, сообщает Zakon.kz.

Стоит сразу уточнить, что авокадо содержит как минимум 20 витаминов и минералов.

Среди них магний, калий, медь, железо, цинк и фосфор. Витаминный состав авокадо тоже впечатляет: есть А, Е, С, К и витамины группы В, включая В6 и фолиевую кислоту. Особенно много витамина Е.

Археологи установили, что ацтеки выращивали авокадо уже в третьем тысячелетии до нашей эры и называли его лесное масло.

Диетолог, член консультационно-диетологического центра "Диетологи России" Инесса Бушель, конкретизируя информацию о полезных микроэлементах в авокадо, рассказала изданию Lenta.ru, на что именно они влияют.

  • Жирные кислоты препятствуют отложению холестерина.
  • Витамин А повышает устойчивость к инфекциям.
  • Витамины группы В принимают участие в работе нервной системы и кроветворении.
  • Витамин D способствует выработке половых гормонов.
  • Калий необходим для поддержания нормальной работы сердца.
  • Магний снижает возбудимость центральной нервной системы.
  • Медь участвует в кроветворении.
  • Йод – незаменимая часть гормонов щитовидной железы.
  • Кальций обеспечивает нормальную работу мышц и нервной системы.
  • Железо служит для профилактики анемии.
  • Фосфор участвует в построении всех клеток организма.
  • Антиоксиданты защищают клетки от старения.
  • Клетчатка помогает кишечнику бороться с воспалительными процессами.

Авокадо и похудение

Есть мнение, как отмечено в публикации издания ТАСС, что авокадо не подходит для тех, кто следит за калориями. Действительно, злоупотреблять им не стоит. А вот полезные жиры, содержащиеся в нем, способствуют быстрому насыщению, что позволяет дольше обходиться без перекусов.

Лидером в производстве и экспорте авокадо является Мексика. Существует свыше 400 сортов авокадо.

Впрочем, несмотря на все перечисленные плюсы, из-за большого содержания жиров фрукт не стоит употреблять людям с заболеваниями печени и проблемами пищеварения. Также авокадо может вызвать аллергию.

Главный совет специалистов: если собираетесь впервые попробовать авокадо, начните с небольшой порции.

Ранее российский врач общей практики Александр Мясников предупредил об опасности интервального голодания, заявив, что этот метод похудения может способствовать образованию камней в желчном пузыре.

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