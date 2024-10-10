Почему кошки это делают: объяснение странностей в их поведении

Заядлые кошатники много чего знают об особенностях их поведения. Какие-то повадки можно объяснить интуитивно, а вот некоторые кажутся весьма странными. Зоологи попытались дать объяснение, например тому, почему кошки "бодаются" или постоянно сталкивают со стола предметы, сообщает Zakon.kz.

Сайт Explored planet решил собрать объяснения непонятного или странного поведения кошек.

Спят на вашей груди

Это признак того, что кошка чувствует себя в безопасности. Также это успокаивает вашу кошку, она наслаждается теплом вашего тела, когда она спит, и может чувствовать себя там более комфортно, чем где-либо еще в доме.

Грызут когти

Когда люди грызут ногти, это обычно признак беспокойства, нервозности или просто плохой привычки. У кошек часто та же причина. Если ваша кошка грызет когти, это может быть признаком того, что она нервничает из-за того, что происходит вокруг. С другой стороны, это может быть признаком того, что ей просто скучно.

Это также может быть попыткой тщательно вычистить себя. Но если кошка постоянно грызет ногти, возможно, пришло время для ветеринарного осмотра, поскольку это может означать наличие паразита или инфекции.

"Теряют голову" от кошачьей мяты

Кошачья мята содержит непеталактон – масло, стимулирующее сенсоры в носу у кошек. Эта реакция дает около 70 % кошек чувство крайней радости и даже, в некоторых случаях, галлюциногенные переживания. Ваша кошка может бегать, кататься, выделять слюну и издавать странные звуки под воздействием кошачьей мяты, которое длится всего около десяти минут.

Сбрасывают вещи со стола

Ученые говорят, что такое поведение – просто способ, которым кошки практикуются в охоте.

В дикой природе кошки играют со своей добычей, поэтому отбивать предметы – это хорошая практика, даже если это стоит вам бутылки с водой. Кошки также от природы любопытные животные и им легко становится скучно, поэтому они могут пытаться привлечь ваше внимание, чтобы начать игру.

"Надавливание" на голову – это немедленный повод обратиться к ветеринару

Иногда кошки прижимают голову к стене или другому твердому предмету без видимой причины, сопровождая это необычными вокальными звуками, которые кошки обычно не издают.

Если ваш питомец делает это странное действие – это ненормально, и вам следует как можно скорее отвезти его к ветеринару. Надавливание головой часто является признаком повреждения нервной системы из-за травмы, опухоли, отравления или других причин.

Делают свои дела вне лотка

Всегда раздражает, когда ваш питомец делает свои дела вне отведенного для этого места, но для кошки это может быть признаком более серьезной проблемы. Если ваша кошка не пользуется своим лотком, это, скорее всего, означает, что ее не устраивает сам лоток или его местоположение.

Но это может быть и медицинская проблема, в таком случае вам следует отвезти кошку к ветеринару.

Дергает ушами

Кошки общаются с помощью ушей. Каждое их маленькое движение означает что-то свое. Когда они начинают дергать ушами вперед и назад, это обычно признак того, что кошка встревожена или взволнована. Возможно, лучше оставить кошку в покое, когда она находится в таком состоянии.

С другой стороны, когда их уши направлены вперед, это означает, что они хорошие и довольные. А вот когда их уши направлены назад или лежат плашмя, это означает, что они раздражены или чувствуют себя напуганными.

"Плачут" по ночам

Если у вас есть кошка, то вы знаете, что они склонны активничать в самое неудобное для вас время: ночью. Именно в это время суток накопившаяся за день энергия ищет выплеск. И в момент беганья по квартире кошки могут начать выть. Это может быть связано с попыткой кошки поймать какую-то добычу в доме, или, если ничего не найдено, это могут быть крики разочарования.

Пихают свою пятую точку вам в лицо

У кошек есть привычка поднимать хвост и давать вам полный обзор своей задней части. Это вы должны воспринимать как комплимент.

Поднятие хвостов и сование задних частей вам в лицо – знак доверия и привязанности.

Пристальный долгий взгляд на вас

Когда кошка пристально смотрит на вас, чаще всего она пытается привлечь ваше внимание. Но вам следует быть осторожными с разными типами взглядов. Если кошка пристально смотрит на вас, это может быть актом агрессии, и лучше не смотреть в ответ. Вы же не хотите, чтобы кошка бросилась вам в лицо.

С другой стороны, когда кошка долго смотрит на вас, а затем медленно моргает, это ее способ проявить привязанность.

"Бодание" головой

Вы, возможно, замечали, что когда вы находитесь рядом с кошкой, она стремится натолкнуться на ваши ноги, лицо, руку или практически на любую доступную поверхность вашего тела. Это жест, показывающий, что кошка доверяет вам и чувствует себя в безопасности рядом с вами. Это ее способ сказать привет.

Кроме того, когда они трутся о что-то, это передает феромоны из их тела, помечая человека или предмет как безопасный и заслуживающий доверия. Эксперты по поведению кошек назвали это действие "бантинг".

Стучание зубами

Если вы когда-нибудь слышали, как ваша кошка стучит зубами, когда видит птицу на улице, не пугайтесь. Это не значит, что у нее болят зубы, и она не скрипит зубами. Хотя эксперты не знают точно, почему кошки издают быстрый и интенсивный звук, у них есть теории.

Некоторые считают, что кошки издают этот звук от разочарования, потому что, хотя они и видят другое животное снаружи, они не могут дотянуться до него через окно. Другие считают, что это связано с их естественным инстинктом разогревать мышцы челюсти, готовясь преследовать добычу.

Ранее эксперты рассказали, как помыть кошку так, чтобы никто не пострадал.