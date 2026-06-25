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Кошки и столы: зоопсихолог объяснила причину и решение проблемы

Почему кошки прыгают на стол и как с этим бороться, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 01:40 Фото: magnific.com
Зоопсихолог Оксана Ершова объяснила, почему кошки так часто запрыгивают на столы, и рассказала, как корректно отучить питомца от этой привычки. По ее словам, подобное поведение связано с естественными инстинктами животного, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с "Лентой.ру" отметила, что высота для кошки – это способ чувствовать себя в безопасности и контролировать пространство. Со стола или другой возвышенности питомцу удобнее наблюдать за происходящим в доме и отслеживать перемещения людей.

Ершова подчеркнула, что наказания в таких ситуациях неэффективны. Кошки не связывают запрет с конкретным действием, а начинают воспринимать хозяина как источник стресса, что ухудшает отношения и не решает проблему.

По словам эксперта, более действенным подходом является замещение поведения. Животному нужно предложить альтернативные высокие места – специальные игровые комплексы, когтеточки с уровнями, настенные полки или безопасные поверхности для подъема.

Также зоопсихолог добавила, что важную роль играет регулярная игра с питомцем. Это помогает кошке реализовывать охотничьи инстинкты и снижает потребность искать "дозу активности" на кухонных столах.

Ранее в Великобритании назвали столицу собачьего ожирения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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