Кошки и столы: зоопсихолог объяснила причину и решение проблемы
Специалист в беседе с "Лентой.ру" отметила, что высота для кошки – это способ чувствовать себя в безопасности и контролировать пространство. Со стола или другой возвышенности питомцу удобнее наблюдать за происходящим в доме и отслеживать перемещения людей.
Ершова подчеркнула, что наказания в таких ситуациях неэффективны. Кошки не связывают запрет с конкретным действием, а начинают воспринимать хозяина как источник стресса, что ухудшает отношения и не решает проблему.
По словам эксперта, более действенным подходом является замещение поведения. Животному нужно предложить альтернативные высокие места – специальные игровые комплексы, когтеточки с уровнями, настенные полки или безопасные поверхности для подъема.
Также зоопсихолог добавила, что важную роль играет регулярная игра с питомцем. Это помогает кошке реализовывать охотничьи инстинкты и снижает потребность искать "дозу активности" на кухонных столах.
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