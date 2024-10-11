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Комплекс самозванца заменить манией величия до 16 октября советует астролог

Астрология, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 06:44 Фото: pixabay
Астролог Василиса Володина рекомендует поменять в ближайшие дни комплекс самозванца на манию величия, сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что сильный трин Солнца и Юпитера продлится до 16 октября. И до этого дня астролог настаивает на том, чтобы слегка позабыть о скромности.

"Смело залезайте на стул/сцену/трибуну и ослепляйте умом, красноречием, шармом", – призывает Володина.

Более того, она настаивает на привлечении внимания. Сейчас этому позволяет король планет Юпитер.

"Сейчас можно!" – заверила всех сомневающихся скромняжек одна из медийных астрологов России.

Недавно Василиса Володина назвала самые удачливые знаки на ближайшие 20 лет.

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