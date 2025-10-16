"Как действовать дальше, чтобы не "нарубить дров": советы от известного астролога на 16 октября

Своими традиционными подсказками на сегодняшний день, 16 октября 2025 года, поделилась известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Вселенная снова посылает нам передышку.

"С 08:00 и до 21:00 по московскому времени (с 10:00 и до 23:00 по времени Астаны) на небе будет Луна без курса. Самое время притормозить, никуда не лететь, остановиться, чтобы подумать, как действовать дальше. Это бывает очень полезным, чтобы не "нарубить дров" и не оказаться в нелепой ситуации", – написала Володина в своем Telegram-канале в четверг.

И еще, как отметила Василиса, это время подходит для любых дел, которые ничего не меняют в жизни: пойти погулять, дочитать книгу, заняться домашними делами.

"А вот искать важную информацию в Сети лучше поздним вечером. С 21:00 (с 23:00) Луна как раз будет отлично взаимодействовать с Меркурием. Также вечером больше шансов на то, что ответит или перезвонит человек, в котором вы заинтересованы", – заключила астролог.

