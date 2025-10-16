#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Советы

"Как действовать дальше, чтобы не "нарубить дров": советы от известного астролога на 16 октября

осень, парк, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 10:38 Фото: unsplash
Своими традиционными подсказками на сегодняшний день, 16 октября 2025 года, поделилась известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Вселенная снова посылает нам передышку.

"С 08:00 и до 21:00 по московскому времени (с 10:00 и до 23:00 по времени Астаны) на небе будет Луна без курса. Самое время притормозить, никуда не лететь, остановиться, чтобы подумать, как действовать дальше. Это бывает очень полезным, чтобы не "нарубить дров" и не оказаться в нелепой ситуации", – написала Володина в своем Telegram-канале в четверг.

И еще, как отметила Василиса, это время подходит для любых дел, которые ничего не меняют в жизни: пойти погулять, дочитать книгу, заняться домашними делами.

"А вот искать важную информацию в Сети лучше поздним вечером. С 21:00 (с 23:00) Луна как раз будет отлично взаимодействовать с Меркурием. Также вечером больше шансов на то, что ответит или перезвонит человек, в котором вы заинтересованы", – заключила астролог.

Ранее мы писали, что астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 16 октября 2025 года. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 октября
11:12, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 октября
"Добиться повышения": известный астролог дала совет на 9 июня
10:12, 09 июня 2025
"Добиться повышения": известный астролог дала совет на 9 июня
Не требует подвигов и свершений: советы известного астролога на 5 ноября
13:22, 05 ноября 2024
Не требует подвигов и свершений: советы известного астролога на 5 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: